Εκατομμύρια νεκρά ψάρια σαπίζουν σε ποταμό στην Αυστραλία: «Ανυπολόγιστη καταστροφή»

Ένα «τείχος νεκρών ψαριών», που εκτείνεται σε μήκος δεκάδων χιλιομέτρων κινείται κατά μήκος ενός τμήματος του ποταμού Darling-Baaka κοντά στο Μενίντι της Αυστραλίας, ενώ οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

«Η μυρωδιά είναι απλά αδιανόητη», δήλωσε ο Graeme McCrabb, κάτοικος της περιοχής. «Φανταστείτε τη μυρωδιά αν βάζατε ένα νεκρό ψάρι στον νεροχύτη σας και το αφήνατε να σαπίσει για λίγες μέρες - αλλά έχουμε εκατομμύρια από αυτά».

Χθες Παρασκευή, ήρθαν οι πρώτες αναφορές για μαζικό θάνατο ψαριών κοντά στην πόλη της δυτικής Νέας Νότιας Ουαλίας, με τον αριθμό των νεκρών ψαριών να ανέρχεται πιθανότατα σε εκατομμύρια. Πρόκειται για την τρίτη φορά από το 2018 που παρατηρείται ένα τέτοιο φαινόμενο στην περιοχή.

Οι προηγούμενοι μαζικοί θάνατοι ψαριών στο Μενίντι είχαν αποδοθεί στη μείωση της στάθμης του ποταμού, αλλά και στη διάδοση ενός τοξικού φυκιού σε μήκος σχεδόν 40 χιλιομέτρων καθώς το Μενίντι, ένα χωριό 500 κατοίκων έχει πληγεί έντονα τα τελευταία χρόνια από πλημμύρες και ξηρασία.

Ειδικοί δήλωσαν ότι τα ψάρια που σαπίζουν και ο ζεστός καιρός πιθανόν να μειώσουν περαιτέρω το οξυγόνο του νερού τις επόμενες ημέρες.

«Υπάρχει τεράστια ποσότητα ψαριών. Αυτό το τείχος από νεκρά ψάρια κινείται προς τα κάτω«», δήλωσε ο McCrabb, ο οποίος θεώρησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα να καθαριστούν τα σάπια ψάρια θα ήταν «μάταιη» λόγω του ανυπολόγιστου αριθμού τους.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα υδρόβια πουλιά της περιοχής - ιδίως οι κορμοράνοι- εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για τροφή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν βάρκες να πλέουν μέσα σε ένα παχύ στρώμα νεκρών ψαριών που επιπλέουν και καθιστούν σχεδόν αόρατη την επιφάνεια του νερού.

«Είναι αληθινά φρικτό, υπάρχουν ψάρια νεκρά όπου φτάνει το μάτι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλο κάτοικος του Μενίντι, κάνοντας λόγο για «ανυπολόγιστες» περιβαλλοντικές συνέπειες.

Το Τμήμα Πρωτογενών Βιομηχανιών της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι οι θάνατοι ψαριών σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, καθώς οι ακραίες πλημμύρες στην περιοχή τον Ιανουάριο έχουν υποχωρήσει.

Καθώς θρεπτικά συστατικά και οργανική ύλη κατέληγαν στον ποταμό, αυτό τραβούσε το οξυγόνο από το νερό, με τις τρέχουσες θερμές συνθήκες να κάνουν την εξάντληση του οξυγόνου - γνωστή ως υποξία - ακόμη χειρότερη.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Tanya Plibersek, δήλωσε «συντετριμμένη» όταν είδε τις φωτογραφίες των νεκρών ψαριών, χαρακτηρίζοντας το θέαμα «τραγικό».

«Πρέπει να κατανοήσουμε περισσότερο τις αιτίες αυτών των θανάτων για να τους αποτρέψουμε καλύτερα», είπε.

