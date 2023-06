Έκαψαν ομοίωμα του Ερντογάν στη Ζυρίχη- Αντιδράσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ

Διαδηλωτές έκαψαν ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας χτες στη Ζυρίχη και άνοιξαν πανό με σύνθημα εναντίον του, με αποτέλεσμα να αντιδράσει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Συγκεκριμένα, ο Ελβετός πρέσβης στην Άγκυρα, Ζαν Ντανιέλ Ρουχ, με αφορμή το κάψιμο του ομοιώματος του Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν, κλήθηκε να επικοινωνήσει με το τουρκικό ΥΠΕΞ για να το δοθεί διάβημα διαμαρτυρίας.

Ο Ελβετός πρέσβης έγινε δεκτός στο υπουργείο Εξωτερικών από τον πρέσβη Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, υφυπουργό Εξωτερικών και επικεφαλής της Διεύθυνσης ΕΕ.

Ο Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι ανέφερε στον πρέσβη ότι τέτοιες επιθέσεις είναι ανεπίτρεπτες και ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, να εντοπιστούν οι δράστες και να γίνουν γρήγορα οι απαραίτητες ενέργειες.

Μία ομάδα με την ονομασία «Επαναστατική Απεργιακή Κολεκτίβα Ζυρίχης» συμμετείχε στις διαδηλώσεις στην Ζυρίχη, έκαψε ομοίωμα του Ερντογάν, μια τουρκική σημαία και άνοιξε ένα πανό με το σύνθημα «Σκοτώστε τον Ερντογάν», σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης.

The #Swiss ambassador in Ankara was summoned to the Turkish Foreign Ministry, where he was protested about the action in #Zurich.

Earlier, a political action was held in Switzerland against #Erdogan. Activists hung a dummy similar to Erdogan by the neck, set it on fire.#Turkey pic.twitter.com/NcmpJofxJH