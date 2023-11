«Είσαι 77, όχι 17!»: Αντιδράσεις για το σκληρό ageism στην Ντόλι Πάρτον

Κριτική για την ηλικία της δέχθηκε η Ντόλι Πάρτον μετά την εμφάνισή της ως μαζορέτα των Dallas Cowboys.

Την περασμένη εβδομάδα η Ντόλι Πάρτον εμφανίστηκε στο στάδιο AT&T στο Τέξας κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα NFL Washington Commanders εναντίον Dallas Cowboys. Η 77χρονη τραγουδίστρια ήταν ντυμένη μαζορέτα. Συγκεκριμένα, φορούσε ένα λευκό κοντό σορτς, ένα λευκό και μπλε κρουαζέ μπλουζάκι και ασορτί ζώνη, στολισμένη με τα χαρακτηριστικά μπλε αστέρια της ομάδας.

Κάποιοι δήλωσαν ότι η στολή ταίριαζε περισσότερο σε «μια 17χρονη» παρά σε μια 77χρονη, ενώ άλλοι έκαναν συγκρίσεις ανάμεσα στη Ντόλι Πάρτον και τη Μαντόνα, η οποία έχει επίσης υποστεί κριτική για την ηλικία της, λόγω του τρόπου της εμφάνισής της.

Οι θαυμαστές της Ντόλι Πάρτον αμέσως υπερασπίστηκαν την αγαπημένη τους τραγουδίστρια απέναντι στα σκληρά σχόλια. Στη συνέχεια όμως, η Ντόλι Πάρτον εισέπραξε την υποστήριξη και της ηθοποιού Γούπι Γκόλντμπεργκ. Ειδικότερα, η ηθοποιός μιλώντας χθες είπε πως «όσοι είναι “ηλικιομανείς” θα πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό τους». Χαρακτηριστικά είπε: «Η 77χρονη σούπερ σταρ Ντόλι Πάρτον έκλεψε την παράσταση την Ημέρα των Ευχαριστιών στον αγώνα Cowboys-Commanders ντυμένη μαζορέτα των Dallas Cowboys, αλλά κάποιοι κριτικοί της είπαν να φέρεται σαν να είναι στην ηλικία της. Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό, θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους».

Did Dolly Parton’s stage malfunction at Cowboys halftime show? Parton never made it onto a star-shaped platform at the 50-yard line Thursday. The Cowboys declined to comment. https://t.co/w6SEc3lgbh

Αναφερόμενη σε ένα διαμαντένιο αστέρι που κάλυπτε τον αφαλό της Ντόλι Πάρτον, η Γούπι Γκόλντμπεργκ είπε: «Δεν ξέρω αν αυτό είναι δαχτυλίδι στον αφαλό ή κάτι άλλο, αλλά το θέλω».

Να σημειωθεί πως η βραβευμένη με όσκαρ ηθοποιός δεν ήταν η μόνη η οποία υποστήριξε τη Ντόλι Πάρτον απέναντι στα σκληρά σχόλια για την ηλικία της. Και η αδελφή της τραγουδίστριας, η Στέλα Πάρτον πήρε θέση υπέρ της.

«Προσωπικά πιστεύω ότι η μεγάλη μου αδελφή ήταν πολύ χαριτωμένη με τη στολή μαζορέτας των Dallas Cowboys στο σόου του ημιχρόνου την Ημέρα των Ευχαριστιών», δήλωσε σε ανάρτησή της στο X. Συμπλήρωσε λέγοντας: «Σε όσους από εσάς είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε μια 77χρονη που συνεχίζει να “χτυπάει” τα τακούνια της, λέω να πάτε να γ@@@θείτε. Ντροπή σε εσάς, όχι σε εκείνη».

I personally thought my big sister Dolly was cute as hell in her Dallas Cowboys cheerleading costume at the half time show on Thanksgiving. To those of you being so critical of a 77 year old kicking up her heels, I say fuck yourself. Shame on you not her.