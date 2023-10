Ντόλι Πάρτον: «Γράφω μουσική από τα 7 μου, έχω χάσει σπουδαίες ιδέες επειδή δεν είχα στυλό»

Για την οικογένεια αλλά και τη μουσική μίλησε η Ντόλι Πάρτον, με αφορμή την κυκλοφορία του 49ου άλμπουμ της με τίτλο «Rockstar».

«Μεγάλωσα με γυναίκες που ήξεραν πώς να είναι καλές μητέρες, αλλά δεν ήταν αυτό που ένιωθα ότι ο Θεός είχε στο μυαλό του για μένα. Γιατί κάποιος πρέπει να διασκεδάζει αυτούς τους ανθρώπους και να τους γράφει τραγούδια. Μπορώ να γράψω ένα τραγούδι σαν να είχα ένα σπίτι γεμάτο παιδιά, μπορώ να γράψω ένα τραγούδι σαν να έχω έναν άντρα που με απατάει, αν και ποτέ δεν το έκανα. Αλλά ξέρω πώς είναι, το έχω δει, το έχω ζήσει», ανέφερε η Ντόλι Πάρτον. Συμπλήρωσε πως «δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που να μου είναι ξένο, που να μην το καταλαβαίνω».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός συνεχίζει να γράφει μουσική στα 77της χρόνια. «Γράφω από τότε που ήμουν επτά ετών. Πάντα έχω κάτι μαζί μου για να γράψω -χαρτιά από τσίχλες, χαρτοπετσέτες από ένα εστιατόριο. Ποτέ δεν ξέρω πότε θα μου έρθει μια ιδέα και δεν μου αρέσει να τις χάνω γιατί συνήθως δεν επανέρχονται. Είμαι σίγουρη ότι έχω χάσει πολλές σπουδαίες ιδέες επειδή δεν είχα στυλό και χαρτί» σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Ντόλι Πάρτον υποστήριξε ότι «ήμουν πιστή στον εαυτό μου», ενώ πρόσθεσε πως πάντα αρνιόταν να αποκαλέσει τον εαυτό της φεμινίστρια. «Όταν σκέφτεσαι μια "φεμινίστρια", σκέφτεσαι γυναίκες που είναι κατά των ανδρών ή που έχουν κακοποιηθεί. Εγώ ασχολούμαι με τις γυναίκες, ασχολούμαι με την ενδυνάμωσή τους, αλλά ασχολούμαι με την ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων σε θέματα όπως η αγάπη, ο σεβασμός και η ενθάρρυνση».

Το νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, ενώ στις 19 Οκτώβρη η τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο, το «Behind the Seams: My Life in Rhinestones», το οποίο καταγράφει το στυλ της κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ