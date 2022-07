ΕΕ: Ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία

Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας αρκετά εμπόδια για αυτό το βήμα που αρχικά αναμενόταν να γίνει στα μέσα του 2018.

Παρά τη σύσταση της Κομισιόν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις πριν από τέσσερα χρόνια, αρχικά το γερμανικό και το ολλανδικό κοινοβούλιο, στη συνέχεια το Παρίσι και μετά η κυβέρνηση της Βουλγαρίας καθυστέρησαν τη διαδικασία, με διαφορετικές απαιτήσεις από τις δύο υποψήφιες προς ένταξη χώρες, σημειώνει το Reuters.

«Έχετε δείξει στρατηγική υπομονή, σε αφθονία», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απευθυνόμενη στους ηγέτες της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας με τους οποίους συναντήθηκε στις Βρυξέλλες, παρουσία του πρωθυπουργού της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα, της χώρας που έχει αναλάβει την προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο.

«Είναι μια ιστορική στιγμή», επεσήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Αυτό το περίμεναν επί τόσο καιρό οι πολίτες σας και το αξίζουν», συμπλήρωσε. «Είναι η επιτυχία σας και των πολιτών σας. Εσείς και οι πολίτες σας, εσείς και οι άνθρωποί σας εργάζεστε τόσο σκληρά για να φτάσετε εδώ», συνέχισε η φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να στηρίζει την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.



A historic moment for the people of 🇦🇱🇲🇰.



We have supported you all the way, and we will continue to do so to welcome you to the EU. pic.twitter.com/WQardMd4fd