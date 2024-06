«Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» ζητά η διεθνής ειρηνευτική σύνοδος στην Ελβετία

Ο πόλεμος της Ρωσίας στη Ουκρανία προκαλεί «μεγάλης κλίμακας ανθρώπινο πόνο και καταστροφή» όμως ένας δρόμος για την ειρήνη απαιτεί τη συμμετοχή όλων των πλευρών, με την «εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας να αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας», αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν στης συνόδου κορυφής που διεξήχθη στην Ελβετία.

Το τελικό ανακοινωθέν της διεθνούς ειρηνευτικής συνόδου για την Ουκρανία υποστηρίχθηκε από τις περισσότερες από τις 90 και πλέον χώρες που συμμετείχαν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, όμως ορισμένες δεν το υπέγραψαν, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ινδίας.

Η διάσκεψη υπογράμμισε ωστόσο την ευρεία υποστήριξη που εξακολουθεί να απολαμβάνει η Ουκρανία από τους συμμάχους της αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός που θα έχει διάρκεια, με τις ουκρανικές δυνάμεις σε θέση άμυνας έπειτα από πρόσφατες στρατιωτικές ήττες και την καθυστέρηση της δυτικής βοήθειας. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της Ουκρανίας.

“Despite our different points of view, we have managed to agree on a common vision - the #BürgenstockCommuniqué. I am confident that we will commit ourselves to this process beyond the Bürgenstock, knowing that the road ahead is long & challenging”, 🇨🇭 President Viola Amherd. pic.twitter.com/FRizYSYd5t