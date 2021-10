Στόχος επικριτικών σχολείων έγινε ο γαλλικός οίκος μόδας Givenchy, για την απόφασή του να εμφανιστούν τα μοντέλα του στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, με κολιέ που θύμισε θηλιά.

Τρία μοντέλα φορούσαν χρυσές και ασημένιες παραλλαγές του αξεσουάρ στην έκθεση άνοιξη-καλοκαίρι 2022 του Givenchy την Κυριακή.

«Θα νόμιζε κανείς ότι η βιομηχανία (της μόδας) θα είχε μάθει να μην βάζει πράγματα που μοιάζουν με θηλιές στο λαιμό ενός μοντέλου», ανάφερε σε ανάρτησή του στο Instagram, ο λογαριασμός Diet Prada.

«Αυτό το Givenchy κολιέ που μόλις κατέβηκε στην πασαρέλα βαδίζει επικίνδυνα. Πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι πώς κανείς δεν το παρατήρησε, αλλά δυστυχώς, η ιστορία επαναλαμβάνεται» πρόσθεσε.

Η ακτιβίστρια και καλλιτέχνης Kim Saira αναρωτήθηκε πώς «πέρασε αυτό από τόσους ανθρώπους πριν από αυτό το σόου και όλοι θεώρησαν ότι είναι εντάξει; Και επίσης γιατί δεν εκπλήσσομαι;»

Το κολιέ ήταν μέρος της πρώτης προσωπικής επίδειξης του Matthew Williams, καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Givenchy.

Όπως είπε στη Vogue τα κομμάτια ήταν πολύ δουλεμένα και αρκετά περίπλοκα και δημιουργήθηκαν από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Josh Smith, εμπνευσμένο από τους πίνακες του Grim Reaper.

Ο οίκος δεν έχει πάρει ακόμα θέση για τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει τα αξεσουάρ.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η βιομηχανία της μόδας έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις σε πολλές περιπτώσεις.

Ο οίκος Gucci απέσυρε ένα μπλουζάκι το 2019, καθώς θεωρήθηκε ότι προσβάλει τους μαύρους.

Ο οίκος Dolce & Gabbana προκάλεσε αντιπαραθέσεις το 2016, όταν ονόμασε ένα είδος παπουτσιού της συλλογής άνοιξη/καλοκαίρι ως «σανδάλι σκλάβου».

Το 2019 ο οίκος Burberry αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη όταν παρουσίασε ένα hoodie επίσης με θηλιά.

Givenchy shows a ‘noose necklace’ in its Paris Fashion Week show. I guess a swastika, or a model carrying a gun, or wearing a white hood, were all too edgy. pic.twitter.com/LnqdtHJEDx

Honestly in which world having a noose hanging on a girl's neck is fashion, #Givenchy?



Spring/Summer 2022 dragged way back to 1822. Do better, Matthew, both for the brand and the world. Young girls & guys don't need to see this at any stage, especially #ParisFashionWeek. Tch. pic.twitter.com/Uh3RUyhVqi