Δυστύχημα στην Ινδία: Ποδοπατήθηκαν σε αμφιθέατρο πανεπιστημίου, τουλάχιστον 4 νεκροί

Η ξαφνική νεροποντή στην Ινδία έκανε δεκάδες που βρισκόταν σε αμφιθέατρο πανεπιστημίου να αναζητήσουν στέγη με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν δεκάδες άτομα και αν σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερα.

Το πλήθος ποδοπατήθηκε σε υπαίθριο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Κοτσίν στο νοτιοδυτικό κρατίδιο Κεράλα της Ινδίας, όπου είχε προγραμματιστεί συναυλία.

STORY | Cochin University Tech Fest stampede: Visuals from the Cochin University of Science and Technology (CUSAT) where a stampede-like situation broke out at the campus during a concert earlier today. Four students, including two boys and two girls, lost their lives, while… pic.twitter.com/TmqsJMDzbY

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το αμφιθέατρο έσπευσε να αναζητήσει κάλυψη από μια ξαφνική νεροποντή, όταν αρκετοί άνθρωποι γλίστρησαν στις σκάλες και στη συνέχεια ποδοπατήθηκαν, σύμφωνα με το PTI.

During a Tech Fest at the Cochin University of Science and Technology (CUSAT), four students lost their lives in a #stampede. 2 people are in critical condition, and at least 49 more people are receiving care at different hospitals in Kochi.#kochi #CUSAT #nikhitaGandhi #Kerala pic.twitter.com/cGd40d9eNF