Δύο θεατές πέθαναν από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ATP Finals στο Τορίνο

Οι διοργανωτές εξέφρασαν τη λύπη τους για τα τραγικά γεγονότα, ενώ οι αγώνες συνεχίστηκαν κανονικά μετά τη σύντομη διακοπή που ακολούθησε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA
Η δεύτερη ημέρα των ATP Finals στο Τορίνο σημαδεύτηκε από δύο τραγικά περιστατικά, καθώς δύο θεατές έχασαν τη ζωή τους έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία στην Inalpi Arena.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, τα δύο συμβάντα ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους και σημειώθηκαν με μικρή χρονική απόσταση. Ο πρώτος άνδρας, 70 ετών, ένιωσε αδιαθεσία το πρωί της Δευτέρας κοντά στο Fan Village, στην Piazza d’Armi, σε μικρή απόσταση από το στάδιο. Λίγες ώρες αργότερα, ένας δεύτερος θεατής, 78 ετών, κατέρρευσε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Λορέντσο Μουζέτι και του Τέιλορ Φριτζ.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι διασώστες αντέδρασαν άμεσα, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και επιχειρώντας ανάνηψη. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Molinette σε κρίσιμη κατάσταση, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν λίγο μετά την εισαγωγή τους.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν τη λύπη τους για τα τραγικά γεγονότα, ενώ οι αγώνες συνεχίστηκαν κανονικά μετά τη σύντομη διακοπή που ακολούθησε.

