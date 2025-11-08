Νόβακ Τζόκοβιτς: Κατέκτησε στην Αθήνα τον 101ο τίτλο του

Μετά από τρίωρο αγώνα απέναντι στον Λορέντζο Μουζέτι, ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον 101ο τίτλο της επαγγελματικής του καριέρας, στον τελικό του τουρνουά ATP 250 που φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 2-1 σετ του Μουζέτι 2-1, και πιο συγκεκριμένα 4-6, 6-3, 7-5 και έτσι έγινε ο τρίτος τενίστας, στην ιστορία του αθλήματος, που ξεπερνάει τους 100 τίτλους.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είχε στο πλευρό του 10.000 θεατές έχασε το 1ο σετ αλλά επέστρεψε και πήρε τη νίκη και τον τίτλο στο πρώτο τουρνουά που διεξήχθη μετά από 31 χρόνια στην Αθήνα. Τον αγώνα παρακολούθησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Novak in front 🙌@DjokerNole

takes command of the #HellenicChampionship final after securing a break in the third set 👌 pic.twitter.com/K0Gu7xNE4y — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο αγώνας

Ο Λορέντζο Μουζέτι είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Ο Τζόκοβιτς έσβησε τα 2 αλλά ο Ιταλός τενίστας εκμεταλλεύτηκε το 3ο και έφτασε σε μπρέικ (2-1). O Μουζέτι με άσο έκλεισε το 4ο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-1. Έφτασε και σε νέο μπρέικ πόιντ αλλά ο Νόλε το έσβησε.

Εν συνεχεία με άσο πήρε το 5ο και μείωσε σε 3-2. Ο Ιταλός τενίστας έφτασε στο 5-3 και ο Τζόκοβιτς κράτησε το σερβίς του για το 5-4. Τελικά ο Μουζέτι πήρε το 1ο σετ με 6-4. Στο 2ο σετ ο «Νόλε» βρέθηκε στο 2-1 αλλά ο Ιταλός δεν του έδωσε δικαίωμα να φτάσει σε μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3.

Στο 8ο γκέιμ ήρθε το πολυπόθητο μπρέικ για τον Νόβακ, που προηγήθηκε 5-3. Ο Τζόκοβιτς έσβησε μπρέικ πόιντ, έκλεισε στο 6-3, και ισοφάρισε σε 1-1. Ο Νόλε έφτασε σε μπρέικ (2-1) και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Με το σερβίς του πήγε στο 3-1 αλλά ο Μουζέτι είχε μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ.

Ο Τζόκοβιτς το έσβησε αλλά ο Μουζέτι επέμεινε και έφτασε και σε νέο μπρέικ πόιντ το οποίο αξιοποίησε για το 3-3. Με μεγάλη προσπάθεια ο Νόλε πήρε πίσω το μπρέικ για το 4-3. Με το σερβίς του πήγε στο 5-3 όμως ο Μουζέτι είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ. Ο Σέρβος έσβησε το πρώτο αλλά ο Ιταλός αξιοποίησε το επόμενο και ισοφάρισε σε 5-5 με μπρέικ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά το έσβησε ο Ιταλός. Ο Μουζέτι είπε «όχι» και σε τρίτο μπρέικ πόιντ και με άσο πήρε το πλεονέκτημα. Ο «Νόλε» είχε και 4ο μπρέικ πόιντ στο γκέιμ και τα κατάφερε. Με μπρέικ πήγε στο 6-5 και έκλεισε το ματς στο σερβίς του.