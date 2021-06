Σε 22,5 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από δικαστήριο της Μινεσότα ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν για τη δολοφονία τού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του το 2020.

Η δολοφονία του Φλόιντ στη Μινεάπολη είχε προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή οδηγώντας σε ένα τεράστιο και παρατεταμένο κύμα διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας και των φυλετικών διακρίσεων.



Μετά από μήνες, η πολύκροτη δίκη αργά σήμερα το βράδυ, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου της Μινεσότα, Πίτερ Κάχιλ, να ανακοινώνει την ποινή του Σόβιν, επικαλούμενος μεταξύ άλλων «κατάχρηση θέσης εμπιστοσύνης και αρχής» καθώς και «ιδιαίτερη βαναυσότητα στο θύμα».

«Το δικαστήριο σας καταδικάζει σε φυλάκιση για μια περίοδο 270 μηνών, δηλαδή δέκα περισσότερα χρόνια» από όση είναι η ποινή που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις από τον ποινικό κώδικα της Μινεσότα, είπε ο δικαστής Πίτερ Κάχιλ.

«Η υπόθεση υπήρξε επώδυνη για την κομητεία Χένεπιν, για την πολιτεία της Μινεσότα και για τη χώρα. Αλλά κυρίως πρέπει να αναγνωρίσουμε τον πόνο της οικογένειας Φλόιντ» ανέφερε ο Κάχιλ που, πάντως, πρόσθεσε πως η ετυμηγορία δεν βασίστηκε στην κοινή γνώμη ούτε έχει στόχο «να στείλει μηνύματα».



Το υπόμνημα 22 σελίδων του δικαστή, στο οποίο εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη ποινή 270 μηνών, δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας του δικαστηρίου.



Πρακτικά, ο Σόβιν ήταν αντιμέτωπος με κάθειρξη έως 40 χρόνια για δολοφονία δευτέρου βαθμού, έως 25 χρόνια για δολοφονία τρίτου βαθμού και έως και 10 χρόνια για ανθρωποκτονία.

Τη μεγαλύτερη δυνατή ποινή, άλλωστε, είχε ζητήσει και η οικογένεια του θύματος.

Ωστόσο, ο Σόβιν δεν είχε ποινικό μητρώο. Και όπως προβλέπει η πολιτειακή οδηγία για αυτές τις περιπτώσεις, η ποινή για δολοφονία δεύτερου και τρίτου βαθμού ορίζεται στα 12.5 χρόνια.



Το μήνυμα τού Σόβιν

Ο Σόβιν είχε προηγουμένως εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Φλόιντ.

«Λόγω των εκκρεμών νομικών ζητημάτων δεν είμαι σε θέση να κάνω μια επίσημη δήλωση σε αυτό το στάδιο αλλά, με λίγα λόγια, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια Φλόιντ» είπε ο ίδιος κατά τη σύντομη δήλωσή του προς το δικαστήριο, πριν από την ανακοίνωση της ποινής.

«Στο μέλλον θα υπάρξουν νέες πληροφορίες, ελπίζω ενδιαφέρουσες, που θα σας φέρουν τη γαλήνη», πρόσθεσε.



«Πραγματική αλλαγή με διάρκεια»



Μέσω των δικηγόρων της, η οικογένεια του Φλόιντ απηύθυνε έκκληση για μια «πραγματική αλλαγή με διάρκεια».

«Η ιστορική αυτή καταδίκη φέρνει την οικογένεια Φλόιντ και όλο το έθνος μας ένα βήμα πιο κοντά στη επούλωση, παρέχοντας ένα τέλος και λογοδοσία. Για μια φορά ένας αστυνομικός που εσφαλμένα αφαίρεσε τη ζωή ενός μαύρου ανθρώπου, λογοδότησε. Παρότι αυτό δεν θα έπρεπε να είναι εξαίρεση, δυστυχώς είναι. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, η αστυνομία σκοτώνει μαύρους χωρίς επιπτώσεις» αναφέρει μεταξύ άλλων η γραπτή ανακοίνωση της οικογένειας, λίγο μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

