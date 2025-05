Δίκη Diddy: Ο Kid Cudi κατήγγειλε εμπρησμό, διάρρηξη και κακοποίηση ζώου από τον Combs

Σε μία από τις πιο απρόσμενες καταθέσεις μέχρι στιγμής στη δίκη του Sean «Diddy» Combs, ο ράπερ Kid Cudi εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης και κατέθεσε για περιστατικά που συνδέονται με τον δεσμό που τότε διατηρούσε με την Cassie, πρώην σύντροφο του Combs.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του Σκοτ Μεσκούντι, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Kid Cudi, ο Combs εισέβαλε στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς το 2011, λίγο αφού έμαθε για τη σχέση του με τη Cassie, πρώην σύντροφο του μουσικού παραγωγού.

Όταν έφτασε στο σπίτι, ο Cudi βρήκε τα χριστουγεννιάτικα δώρα της οικογένειας του ανοιγμένα, τον σκύλο του κλειδωμένο στο μπάνιο και μια κάμερα ασφαλείας στραμμένη αλλού. Ο Combs, αν και προηγουμένως του είχε πει ότι τον «περιμένει», δεν βρισκόταν εκεί. Ο Cudi κάλεσε την αστυνομία, καθώς δεν ήξερε τι να υποθέσει για την κατάσταση.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο ράπερ κατέθεσε ότι η Porsche 911 του καταστράφηκε από φωτιά στην αυλή του σπιτιού του. Στο κάθισμα του συνοδηγού εντοπίστηκε αυτοσχέδιο εκρηκτικό και η υφασμάτινη οροφή του οχήματος είχε σκιστεί. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν σαφές για εκείνον πως ο Combs είχε κάποια σχέση με το περιστατικό. Πράγματι, η Cassie κατάθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Combs την είχε απειλήσει πως θα ανατίναζε το αυτοκίνητο του Cudi, προσθέτοντας ότι θα φρόντιζε να λείπει από τη χώρα ώστε να μη συνδεθεί με το συμβάν.

Government exhibits show photos of Kid Cudi's Porsche after it was torched with a Molotov cocktail



This comes as Cudi testified about Diddy's "supervillain" behavior 👀🔥 #KidCudi #DiddyTrial pic.twitter.com/UYZOz6Pw7n