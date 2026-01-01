ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι θα φορολογήσει τους εκατομμυριούχους παρά τις αντιδράσεις

Ο Ζοχράν Μαμντάνι διαβλέπει μία Νέα Υόρκη, όσο πιο ίση γίνεται για όλους

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα (1/1) δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση φόρων για τους εκατομμυριούχους,  απορρίπτοντας τις προειδοποιήσεις ότι η πολιτική του θα οδηγήσει σε φυγή πλούσιων κατοίκων από την αμερικάνικη μητρόπολη.

Ο 34χρονος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αυτοπροσδιοριζόμενος ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, εξελέγη σε κλίμα έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας για το εκρηκτικό κόστος ζωής στο «Μεγάλο Μήλο», υποσχόμενος μια ατζέντα που βάζει στο επίκεντρο την προσιτή στέγη, τις δημόσιες μεταφορές και τη φροντίδα παιδιών.

Ζοχράν Μαμντάνι: Τελικά ποιοι φεύγουν από τη Νέα Υόρκη

Ο αναπληρωτής δήμαρχος που αναλαμβάνει καθήκοντα, Ντιν Φουλεϊχάν, παραδέχεται ότι απαιτούνται νέα έσοδα για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της νέας δημοτικής αρχής. Ωστόσο, απορρίπτει το επιχείρημα περί μαζικής εξόδου των εύπορων.

«Εκείνοι που φεύγουν είναι όσοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη Νέα Υόρκη, όχι η τάξη των εκατομμυριούχων», τονίζει, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της κρίσης προσιτότητας είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της πόλης.

Υπενθυμίζεται πως ο Μαμντάνι έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον δημοτικό φόρο εισοδήματος για εισοδήματα άνω του 1 εκατ. δολαρίων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, περίπου στο 5,9% να ανεβάσει τον ανώτατο εταιρικό φόρο από 7,25% στο 11,5%, επίπεδο αντίστοιχο με αυτό του Νιου Τζέρσεϊ.

Τα επιπλέον έσοδα προορίζονται για ένα φιλόδοξο κοινωνικό πακέτο που περιλαμβάνει δωρεάν καθολική παιδική φροντίδα, δωρεάν λεωφορεία, κρατικά παντοπωλεία και την κατασκευή 200.000 κατοικιών προσιτής στέγης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ζοχράν Μαμντάνι: Πολιτικά και δημοσιονομικά εμπόδια

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από τον δήμο. Οι αλλαγές στη φορολογία πρέπει να εγκριθούν από το κοινοβούλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου η κυβερνήτρια Kathy Hochul έχει δηλώσει επιφυλακτική απέναντι σε αυξήσεις φόρων ενόψει εκλογών. Παράλληλα, ο Μαμντάνι παραλαμβάνει μια πόλη με βαρύ δημοσιονομικό φορτίο: ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί στα 118 δισ. δολάρια, ενώ το εκτιμώμενο έλλειμμα για το επόμενο οικονομικό έτος κυμαίνεται από 4,7 έως και 10 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανεξάρτητους φορείς.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από περικοπές ομοσπονδιακών κονδυλίων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει παγώσει ή περικόψει δισεκατομμύρια δολάρια για έργα υποδομών και κοινωνικά προγράμματα, πλήττοντας άμεσα τους πιο ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Ο ίδιος ο Μαμντάνι, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο, γνωρίζει ότι η θητεία του ξεκινά σε ένα εχθρικό ομοσπονδιακό περιβάλλον.

«Εντολή από τους ψηφοφόρους»

Παρά τις προειδοποιήσεις για φυγή κεφαλαίων και επιχειρήσεων, μελέτες δείχνουν ότι παλαιότερες αυξήσεις φόρων δεν οδήγησαν σε μαζική αποχώρηση υψηλόμισθων από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Οι συνεργάτες του δημάρχου επιμένουν ότι η πόλη δεν μπορεί να ορίζεται μόνο από τη Wall Street.

«Η Νέα Υόρκη είναι ταυτόχρονα χρηματοοικονομικό κέντρο, πόλη χαμηλόμισθων εργαζομένων, τεχνολογικός κόμβος και πολιτιστική μητρόπολη», λένε από το δημαρχείο. «Η ατζέντα Μαμντάνι στοχεύει σε όλους αυτούς».

Με πληροφορίες από Financial Times

