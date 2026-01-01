Ελβετία: Για 47 νεκρούς κάνει λόγο ο Ιταλός ΥΠΕΞ - Για 115 τραυματίες μιλούν οι ελβετικές αρχές

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς στην Ελβετία, έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

Την ίδια ώρα, δέκα έξι Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά που οδήγησε σε έκρηξη στο μπαρ του Crans-Montana, ενώ περίπου 12 συμπατριώτες τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Η πυρκαγιά στο Crans-Montana είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε λίγο μετά τις 18:30 ώρα Ελλάδας η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40 ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία), ενώ δίπλα του ο πρόεδρος Παρμελέν, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η Ελβετία.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες.

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation που ξέσπασε η πυρκαγιά στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία αναφέρθηκε αρχικά ως μια έκρηξη, παραμένουν άγνωστα.

🇨🇭🔥🎉 ALERTE INFO - Une explosion a déclenché un incendie dans un bar de Crans-Montana (VS) lors des festivités du Nouvel An, faisant plusieurs morts et blessés graves. (Blick) pic.twitter.com/GKiGZfTETs — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Η ελβετική αστυνομία είπε πως «δεκάδες» άνθρωποι θεωρούνται νεκροί με περίπου 100 τραυματίες να έχουν καταμετρηθεί και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για 47 νεκρούς.

Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό νεκρών.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».

Η οροφή έπιασε φωτιά

Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

«Γνωρίζω κάποια που ενδεχομένως βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων και δεν μπορώ να τη βρω. Ανησυχώ πολύ», δήλωσε η κάτοικος της πόλης Καρίνε Σπρενγκ. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν τη γυναίκα για να δω εάν είναι ζωντανή».

Το σκηνικό που καταγράφηκε το πρωί, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων, ορισμένοι κλαίγοντας και άλλοι κρατώντας λουλούδια, ήρθε σε αντίθεση με τις σκηνές πανικού και σύγχυσης που αντίκρισαν οι διασώστες μόλις σήμανε ο συναγερμός.