Διεθνές Δικαστήριο Χάγης: Η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ με κατηγορίες για «γενοκτονία»

Ξεκίνησε σήμερα η εξέταση της προσφυγής κατά του Ισραήλ ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Χάγης με κατηγορίες για «γενοκτονία» εξαιτίας της επίθεσής του στη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής.

Οι Νοτιοαφρικανοί δικηγόροι δήλωσαν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας αγόρευσης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ότι ο τελευταίος πόλεμος στη Γάζα αποτελεί μέρος μιας δεκαετούς καταπίεσης των Παλαιστινίων από το Ισραήλ. Ζήτησαν από τους δικαστές να επιβάλουν δεσμευτικές προκαταρκτικές εντολές στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης διακοπής της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα.

«Οι γενοκτονίες δεν κηρύσσονται ποτέ εκ των προτέρων, αλλά αυτό το δικαστήριο έχει το πλεονέκτημα των αποδεικτικών στοιχείων των τελευταίων 13 εβδομάδων που δείχνουν αναμφισβήτητα ένα μοτίβο συμπεριφοράς και σχετική πρόθεση που δικαιολογεί ως εύλογο ισχυρισμό γενοκτονικές πράξεις», είπε η Νοτιοαφρικανή δικηγόρος Αντίλα Χασίμ στους δικαστές και το ακροατήριο στην κατάμεστη, περίτεχνη αίθουσα του Παλατιού της Ειρήνης στη Χάγη αναφερόμενη στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Τίποτα δεν θα σταματήσει την ταλαιπωρία εκτός από μια εντολή από αυτό το δικαστήριο», πρόσθεσε. Η Νότια Αφρική επέμεινε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εκ προμελέτης. «Η κλίμακα της καταστροφής στη Γάζα, η στόχευση σπιτιών οικογενειών και αμάχων, ο πόλεμος που είναι πόλεμος κατά των παιδιών, όλα καθιστούν σαφές ότι η πρόθεση γενοκτονίας είναι κατανοητή και έχει τεθεί σε εφαρμογή. Η διατυπωμένη πρόθεση είναι η καταστροφή της ζωής των Παλαιστινίων», δήλωσε ο δικηγόρος Τεμπέκα Νγκουκαϊτόμπι.

Οι δικηγόροι του Ισραήλ θα απευθυνθούν στο δικαστήριο την Παρασκευή.

South Africa v. Israel: Genocide Convention is “dedicated to saving humanity" and countries that have signed up to it “are obliged not only to desist from genocidal acts but also to prevent them”, SA’s John Dugard tells @CIJ_ICJ . pic.twitter.com/qBXgB7hal1