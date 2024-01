Γάζα: Αδιάκοπες επιθέσεις εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών - Χτυπήθηκε ασθενοφόρο

Για μια ακόμα μέρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει περάσει τους τρεις μήνες διάρκειας.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σήμερα το πρωί τη νότια Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει με την Αίγυπτο την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Παράλληλα με τις μάχες και τις διπλωματικές προσπάθειες, το Ισραήλ θα βρεθεί από σήμερα αντιμέτωπο ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) με κατηγορίες για «γενοκτονία» εξαιτίας της επίθεσής του στη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής. Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ τις χαρακτήρισε «παράλογες».

Αναλυτικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σφοδρά πλήγματα στη Χαν Γιούνις, την κυριότερη πόλη στο νότιο τμήμα της Γάζας, που έχει μετατραπεί στο επίκεντρο των εχθροπραξιών τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν.

Αργά χθες το απόγευμα η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών πληρώματος ασθενοφόρου, σε πλήγμα εναντίον ενός από τα οχήματά της στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, που απέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

«Διεξάγονται μάχες υπόγεια, υπέργεια, είναι περιοχή πολύ περίπλοκη, με εχθρό που προετοίμαζε την άμυνά του για πάρα πολύ καιρό και με τρόπο πολύ οργανωμένο», είπε χθες ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Χερτσί Χαλεβί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι δυο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα του Κατάρ που σκοτώθηκαν σε πλήγμα του στη Λωρίδα της Γάζας συνδέονταν άμεσα με «τρομοκρατικές» οργανώσεις, τη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ. Ο Χάμζα Ντάχντουχ και ο Μουστάφα Θουράγια —ο τελευταίος, εικονολήπτης και δημοσιογράφος, συνεργαζόταν με διάφορα διεθνή ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου— σκοτώθηκαν την Κυριακή, όταν επλήγη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, όπου είχαν πάει να κάνουν ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο για περισσότερες συνομιλίες με στόχο τον περιορισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Ο διπλωμάτης πρόκειται να συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο Κάιρο, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος δεσμεύτηκε για τη μεταρρύθμιση του οργανισμού ώστε να επανενωθεί ενδεχομένως η Γάζα και η κατεχόμενη Δυτική Όχθη υπό την ηγεσία του μετά τον πόλεμο, δήλωσε ο Μπλίνκεν.

Το ταξίδι στη Μέση Ανατολή είναι το τέταρτο ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης της σύγκρουσης. Ο Μπλίνκεν σκιαγράφησε ένα πιθανό μεταπολεμικό μέλλον για τη Γάζα μετά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον Αμπάς και τον βασιλιά Χαμάντ του Μπαχρέιν.

Επίσης ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Άμος Χόχσταϊν αναμένεται να επισκεφθεί τη Βηρυτό σήμερα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου.

Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν να προειδοποιούν πως στη Λωρίδα της Γάζας εκτυλίσσεται καταστροφή από την σκοπιά της δημόσιας υγείας, καθώς το 85% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί και η ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να φθάνει με το σταγονόμετρο. Η διανομή βοήθειας είναι αντιμέτωπη με «σχεδόν ανυπέρβλητα» εμπόδια, τόνισε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας των μαχών, ο Ζακί Σαχίν, συνταξιούχος γιατρός, μεταμόρφωσε το ιατρείο του σε τμήμα επειγόντων περιστατικών. «Τη νύχτα, μένουμε ενίοτε ως τις 23:00 ή μετά τα μεσάνυχτα, όταν έχουν κλείσει όλα», καθώς «είναι αδύνατο να επιβιβαστεί κάποιος σε αυτοκίνητο ή να φθάσει σε νοσοκομείο. Προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες και μπορούν να πάνε σε νοσοκομείο την επομένη (...) Η ιδέα μου ήρθε αυτή την περίοδο (του πολέμου), που ελπίζω πως θα τελειώσει σύντομα», εξήγησε.

🔺 #GazaStrip Nearly 1.4 million people sheltering in 155 @UNRWA facilities +400K in close vicinity 🔺1.73 million people receiving @UNRWA assistance, reduced by 150K as families forced away from our facilities due to Israeli Authorities’ evacuation orders https://t.co/gbwOajY6JE pic.twitter.com/UeOEeKVd70

Στο μεταξύ το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαίτησε χθες Τετάρτη με απόφασή του να σταματήσουν «αμέσως» οι επιθέσεις των ανταρτών Χούτι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, καλώντας ταυτόχρονα όλα τα κράτη-μέλη να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων σε βάρος των ανταρτών.

Το κείμενο, το οποίο καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, υιοθετήθηκε με 11 ψήφους υπέρ και 4 αποχές (Ρωσία, Κίνα, Αλγερία, Μοζαμβίκη). «Καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο» τις «τουλάχιστον 24» επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων «από τη 19η Νοεμβρίου». Αξιώνει οι Χούτι να «βάλουν άμεσο τέλος» στις επιθέσεις αυτές, «που παρακωλύουν το διεθνές εμπόριο και υπονομεύουν τα δικαιώματα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» καθώς και «την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή».

#BREAKING: The resolution on the maintenance of international peace and security in the Red Sea has been adopted. Voting results:



In favor: 11

Abstentions: 4

Against: 0 pic.twitter.com/5UMcEmbU3U