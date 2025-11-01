Diddy: Kαταβεβλημένος και αγνώριστος στην πρώτη φωτογραφία του μέσα από τη φυλακή

Για πρώτη φορά ήρθε στη δημοσιότητα, φωτογραφία του Diddy μέσα από τη φυλακή.
Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία του Diddy μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024 και όπως διακρίνεται και στο πλάνο είναι αγνώριστος και εμφανώς καταβεβλημένος.
Υπενθυμίζεται πως πριν λίγο διάστημα, ο Diddy καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες περί διακίνησης με σκοπό την πορνεία αλλά απαλλάχθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες, αυτές της εμπορίας ανθρώπων και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
Ο δικαστής στη συνέχεια του επέβαλε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, συμπεριλαμβανομένου προστίμου 500.000 δολαρίων.
Στη φωτογραφία ο άλλοτε κορυφαίος ράπερ και παραγωγός, διακρίνεται κατά τη διάρκεια του προαυλισμού του στις φυλακές.
Καταγράφεται αξύριστος με λευκά γένια, να φορά ένα πορτοκαλί σκούφο και ένα σκούρο μπλε φουσκωτό μπουφάν καθώς περπατά στην αυλή της φυλακής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η συγκεκριμένη φυλακή φιλοξενεί πάνω από 4.100 κρατούμενους και προσφέρει διάφορα προγράμματα αποκατάστασης, με τον ίδιο να εργάζεται στο τμήμα πλυντηρίων.