Diddy: Καταδικάστηκε σε πάνω από 4 χρόνια φυλάκισης - «Ήμουν αηδιαστικός και άρρωστος»

Σε φυλάκιση άνω των τεσσάρων ετών καταδικάστηκε ο Sean «Diddy» Combs.

O Diddy καταδικάστηκε για δύο αδικήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία αλλά απαλλάχθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες της σωματεμπορίας και της συνωμοσίας με εκβιασμούς.

Ο δικαστής Arun Subramanian επέβαλε ποινή φυλάκισης 50 μηνών- συμπεριλαμβανομένου προστίμου 500.000 δολαρίων- στο τέλος μιας μακράς ολοήμερης ακρόασης, κατά την οποία ο Diddy μίλησε για πρώτη φορά στο δικαστήριο.

Ο 55χρονος Diddy παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του στο παρελθόν ήταν «αηδιαστική, ντροπιαστική και άρρωστη» και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από την Κάσι Βεντούρα και την «Τζέιν», μια άλλη πρώην φίλη που κατέθεσε ανώνυμα κατά τη διάρκεια της δίκης.

Αλλά παρά την έκκλησή του για «έλεος» και τις εκφράσεις μεταμέλειας, ο δικαστής του είπε ότι είχε καταχραστεί τη «δύναμη και τον έλεγχό» του σε γυναίκες που δήλωνε ότι αγαπούσε, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό της υπεράσπισης ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές εμπειρίες και ότι η δική του ήταν απλώς μια «ιστορία σεξ, ναρκωτικών και ροκ εν ρολ».

Sean 'Diddy' Combs was sentenced to more than four years in prison over his conviction on prostitution-related charges, with the judge rebuking the hip-hop mogul for subjecting two former girlfriends to years of abuse https://t.co/c8mVyVXeEH pic.twitter.com/JbfzCtDD3k — Reuters (@Reuters) October 4, 2025

Diddy: Η απολογία του στο δικαστήριο

«Ικετεύω για έλεος» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Diddy, στην απολογία του στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνθηκε για πρώτη φορά, έχοντας ήδη υποβάλει επιστολή στον δικαστή Arun Subramanian και ζητώντας επιείκεια.

Αυτό συνέβη επειδή επέλεξε να μην καταθέσει κατά τη διάρκεια της δίκης του ενώ όπως σημειώνουν ξένα μέσα, «η επιστολή του, που κατατέθηκε, ήταν η πρώτη ένδειξη οποιασδήποτε μεταμέλειας για όλο τον πόνο που προκάλεσε».

Ο Sean «Diddy» Combs ξεκίνησε ευχαριστώντας το δικαστήριο που του έδωσε την ευκαιρία να μιλήσει, επισημαίνοντας ότι «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα» που έχει αντιμετωπίσει μετά τη σύλληψή του ήταν ότι «πρέπει να σωπαίνει» και δεν μπορεί να «εκφράσει πόσο λυπάμαι για τις πράξεις μου».

Ο Diddy πρόσθεσε ότι θέλει να «ζητήσει προσωπικά συγγνώμη» από την πρώην κοπέλα του, Κάσι, για «οποιαδήποτε βλάβη» της προκάλεσε «συναισθηματικά ή σωματικά». Ζήτησε επίσης, συγγνώμη από την «Jane» (κατέθεσε με ψευδώνυμο στο δικαστήριο), μια πρώην κοπέλα με την οποία έβγαινε μετά την Cassie.

Συνέχισε λέγοντας ότι θέλει επίσης να «ζητήσει προσωπικά συγγνώμη» από όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ενώ αναφέρθηκε και στο «αηδιαστικό βίντεο» που τον έδειξε να επιτίθεται στην Cassie σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες το 2016.

Αυτό θα είναι ένα «μεγάλο βάρος» που θα κουβαλάει για πάντα, σχολίασε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις πράξεις του ως «αηδιαστικές, ντροπιαστικές και άρρωστες», προσθέτοντας ότι ήταν «άρρωστος από τα ναρκωτικά» και «εκτός ελέγχου».

Ο Diddy συνέχισε λέγοντας στο δικαστήριο ότι έχασε την καριέρα του και καταστράφηκε η φήμη του. «Έχω ταπεινωθεί και έχω συντριβεί μέχρι το κόκκαλο. Μισώ τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, έχω απογυμνωθεί. Λυπάμαι πραγματικά για όλα».

Στη συνέχεια, ζήτησε συγγνώμη από τα επτά παιδιά του και στράφηκε προς την οικογένειά του, μιλώντας απευθείας στη μητέρα του, Janice, λέγοντας: «Με δίδαξες καλύτερα».

Είπε επίσης, ότι ως παιδί ήθελε να είναι ένα «λαμπρό παράδειγμα», ωστόσο στην πορεία «κάτι χάθηκε» αλλά «δεν είμαι κακός άνθρωπος» ενώ απευθυνόμενος στον δικαστή Arun Subramanian δήλωσε ότι «αν του δοθεί η ευκαιρία, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν. Αν μου δώσετε μια ευκαιρία, δεν θα σας απογοητεύσω, ευχαριστώντας τόσο τον ίδιο όσο και τους ενόρκους.

Diddy’s family arrives at Southern District Courthouse ahead of his sentencing. pic.twitter.com/AatGmhAXnM — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) October 3, 2025

«Ικετεύω για έλεος, να γίνω ξανά πατέρας, ξανά γιος και ξανά ηγέτης στην κοινότητά μου», συμπλήρωσε τονίζοντας ότι θέλει να λάβει τη βοήθεια που «απεγνωσμένα» χρειάζεται.

Για άλλη μια φορά, επανέλαβε ότι «δεν έχει κανέναν να κατηγορήσει εκτός από τον εαυτό μου» και ορκίστηκε να «μην ακουμπήσω ξανά ποτέ τα χέρια μου πάνω σε άλλον άνθρωπο», καταλήγοντυας ότι πήρε το μάθημά του και ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η οικογένειά του, προσθέτοντας: «Δεν με νοιάζει η φήμη ή το να βγάζω χρήματα».

Με πληροφορίες από Sky News