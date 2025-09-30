«Φοβάμαι ότι εάν ο Diddy αφεθεί ελεύθερος θα έρθει να με εκδικηθεί», λέει η Κάσι Βεντούρα

Η Κάσι Βεντούρα ανησυχεί για την ασφάλειά της και μετακόμισε την οικογένειά της από τη Νέα Υόρκη πριν από τη δίκη του πρώην συντρόφου της, Σον "Diddy" Κομπς, αυτή την εβδομάδα.

«Φοβάμαι πολύ ότι αν αφεθεί ελεύθερος, η πρώτη του ενέργεια θα είναι η άμεση εκδίκηση εναντίον μου και άλλων που μίλησαν», τόνισε σε μια δήλωσή της για τον Diddy, σύμφωνα με το BBC.

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή 11 ετών για τον άλλοτε ισχυρό άνδρα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ενώ η υπεράσπιση ζητά 14 μήνες, κάτι που, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που έχει ήδη εκτίσει, θα σήμαινε σχεδόν άμεση αποφυλάκιση.

Αν και το ενδεχόμενο να αφεθεί ελεύθερος μοιάζει σχεδόν ανύπαρκτο για τα περισσότερα διεθνή μέσα, η έστω και μικρή πιθανότητα να συμβεί, τρομάζει τα θύματά του.

Οι κατηγορίες εις βάρος του Diddy, είναι μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση (σωματική και σεξουαλική) και sex trafficking.

Η εισαγγελία αναγνώρισε, ότι οι πράξεις του έβαλαν γυναίκες σε φόβο και κίνδυνο.

Η Κάσι Βεντούρα υπήρξε βασική μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του Κομπς. Κατέθετε επί τέσσερις ημέρες, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια της 11ετούς σχέσης τους ο Κομπς την κακοποιούσε σωματικά και σεξουαλικά, αναγκάζοντάς την να συμμετέχει σε πολυήμερα, γεμάτα ναρκωτικά πάρτι, γνωστά και ως «freak-offs».

Η ίδια επαναλαμβάνει αυτές τις καταγγελίες και στην επιστολή της -την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της μετά την κατάθεση στη δίκη- σημειώνοντας ότι της προκάλεσαν «τεράστιο συναισθηματικό πόνο».

Αν και το δικαστήριο έκρινε τον Κομπς ένοχο για «μεταφορά με σκοπό πορνεία της κ. Βεντούρα» και μιας άλλης πρώην συντρόφου του, «Τζέιν», αθωώθηκε από τις βαρύτερες κατηγορίες για σωματεμπορία και συνωμοσία εκβιασμού.

Η Βεντούρα γράφει ότι οι ένορκοι «απέτυχαν να δουν» όλες τις «αλήθειες που βρίσκονταν μπροστά τους» και εκφράζει την ελπίδα, ότι ο δικαστής θα λάβει υπόψη τον φόβο και την οδύνη της, κατά την επιβολή της ποινής.

«Αν έμαθα κάτι από αυτή την εμπειρία, είναι ότι τα θύματα και οι επιζώντες δεν θα είναι ποτέ ασφαλείς», ανέφερε. «Παρόλο που μπορώ να ελπίζω στη δικαιοσύνη και στην ανάληψη ευθύνης, έχω πάψει να εμπιστεύομαι οτιδήποτε».

Σύμφωνα με την εισαγγελία «τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά και έχουν επιφέρει ποινές άνω των δέκα ετών σε πολλές περιπτώσεις για κατηγορουμένους που, όπως ο Σον Κομπς, άσκησαν βία και έσπειραν τον φόβο».

«Ο Diddy έχει αλλάξει ως άνθρωπος», λέει η υπεράσπιση

Οι δικηγόροι του Κομπς παραδέχθηκαν εξαρχής, ότι ο πελάτης τους κακοποιούσε ενδοοικογενειακά την Κάσι Βεντούρα και τις άλλες συντρόφους του, αλλά υποστήριξαν ότι δεν τις εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις.

Υποστηρίζουν ακόμη, ότι ο Κομπς «έχει αλλάξει» κατά τη διάρκεια της κράτησής του στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Συγκρατούμενοί του, έστειλαν επιστολές στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι «είχαν θετική εμπειρία» με τον Diddy και ότι διδάσκει μαθήματα επιχειρηματικότητας με τίτλο «Free Game with Diddy».

«Είναι ένας ταπεινός άνθρωπος που κατανοεί ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή είναι η αφοσίωσή του και ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένειά του, καθώς και η συμβολή του προς όφελος των άλλων», έγραψαν σε υπόμνημα.

Η Κάσι Βεντούρα, πάντως, στην επιστολή της δηλώνει πως δεν πιστεύει ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει ή να γίνει καλύτερος. Θα παραμείνει για πάντα ο ίδιος σκληρός, εξουσιομανής, χειριστικός άνθρωπος που είναι», ανέφερε.

Με πληροφορίες από BBC