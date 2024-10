Διάγγελμα Νετανιάχου προαναγγέλλει την επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: «Έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας»

Με διάγγελμα που μεταδόθηκε εν είδη μαγνητοσκοπημένου μηνύματος το βράδυ του Σαββάτου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προανήγγειλε ουσιαστικά, την επίθεση - απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν.

Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται πηγές από τις Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) της χώρας. Το διάγγελμα Νετανιάχου που μεταδόθηκε περίπου στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος, αναφέρθηκε ευθέως στην «απάντηση» του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη: «Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους εναντίον μας σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ούτε το Ισραήλ θα την δεχτεί. Το Ισραήλ έχει το καθήκον και το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να απαντήσει σε τέτοιες επιθέσεις, και αυτό πρόκειται να κάνουμε».

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated in his Video Speech earlier to the Israeli Public, “Iran launched Hundreds of Missiles against us in one of the Largest Attacks in History. No Country in the World would accept such an Attack, Israel will not accept it either.… pic.twitter.com/SoRMpUzJmy