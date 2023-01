Δεν γνωρίζονται, αλλά μοιάζουν κι έχουν ίδιο όνομα και δουλειά- οπότε έκαναν τεστ DNA

Δυο επαγγελματίες παίκτες του μπέιζμπολ με το ίδιο ακριβώς όνομα - και τρομακτικά παρόμοια εμφάνιση - έκαναν τεστ DNA για να διαπιστώσουν αν είναι συγγενείς, αφού χρόνια τώρα μπερδεύουν τον έναν με τον άλλον.

Ο Brady Feigl, 32 ετών, ο οποίος είναι παίκτης των Long Island Ducks, δείχνει σχεδόν πανομοιότυπος με τον έτερο Brady Feigl, 27 ετών, ο οποίος παίζει στους Las Vegas Aviators. Και οι δύο έχουν ύψος περίπου 1,80 μ., κόκκινα μαλλιά και φορούν γυαλιά.

Facebook Twitter Ο Brady Feigl μοιάζει τόσο πολύ με τον έτερο Brady Feigl, που έκαναν τεστ DNA για να διαπιστώσουν αν υπάρχει συγγένεια.

Facebook Twitter Ο Brady Feigl των Las Vegas Aviators έχει ζήσει πολλές φορές να τον μπερδεύουν με τον μεγαλύτερο συνονόματό του.

Το 2015, ήταν η πρώτη φορά που τους μπέρδεψαν μεταξύ τους όταν και οι δύο έκαναν ακριβώς την ίδια επέμβαση στον αγκώνα από τον ίδιο γιατρό, τον Δρ. Τζέιμς Άντριους.

«Ήταν κάπου έξι ή επτά μήνες μετά το χειρουργείο και το γραφείο τους τηλεφώνησε στον προπονητή μας και είπε: "Πότε θα παρουσιαστεί ο Brady για το χειρουργείο; Θα έρθει αύριο;"», δήλωσε τότε ο νεότερος Feigl στην εφημερίδα Clarion Ledger.

Και λίγο αργότερα ανακάλυψε ότι είχε σωσία.

«Και ο προπονητής τούς λέει: "Το έκανε πριν από έξι μήνες. Τι είναι αυτά που λες;"», συνέχισε. «Έτσι ανακάλυψα ότι ήμασταν δύο».

Facebook Twitter Οι δυο τους μοιάζουν τόσο πολύ που έκαναν τεστ DNA για να μάθουν αν χωρίστηκαν κατά τη γέννηση.

Facebook Twitter Οι δυο Brady έκαναν μάλιστα την ίδια επέμβαση στον ώμο το 2015.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2017, έγινε κάτι παρόμοιο, όταν η ομάδα μπέιζμπολ του Πανεπιστημίου του Μισισιπή έκανε tag τον λάθος Feigl στο Twitter σε ένα αφιέρωμα γενεθλίων, όπου ο παίκτης του Λας Βέγκας είχε υπογράψει τότε.

«Λάθος Brady Feigl», απάντησε ο πρώην παίκτης των San Diego Padres. «Μάλλον ψάχνετε για τον @bfeigl39...».

Big birthday shoutout to JR Pitcher @bmfeigl! Have an awesome day! 🎉 #BirthdayReb pic.twitter.com/KlPjPBqKLL