Δέκα viral από την ορκωμοσία Τραμπ: Το φιλί, το βλέμμα Ζούκερμπεργκ, ο Μπους και ο Μπέρνι Σάντερς

Ως μία τελετή που συγκέντρωσε τα βλέμματα όλου του κόσμου και της οποίας η σημειολογία, οι ερμηνείες και οι ειδήσεις που προέκυψαν, απασχολούν σήμερα τους πάντες, η ορκωμοσία Τραμπ περιείχε και στιγμές που έγιναν viral, προκαλώντας είτε γέλιο είτε -ακόμη και- φρίκη.

Διότι τι άλλο παρά φρίκη μπορεί να προκαλέσει η εικόνα του Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, να χοροπηδά επί σκηνής και να καταλήγει σε ναζιστικό χαιρετισμό - που μάλιστα, επανέλαβε δύο φορές;

Κατά τα λοιπά πολύ γέλασαν τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ, με σουφρωμένα χείλη, επιχειρούσε να προσπεράσει το εμπόδιο που έθετε το γείσο του καπέλου της Μελάνια, για να τη φιλήσει στο μάγουλο.

Άλλοι ένιωσαν την αμηχανία της Κάρι Άντεργουντ, την ώρα που επρόκειτο να τραγουδήσει το «America The Beautiful». Ένα τεχνικό πρόβλημα δεν επέτρεψε στη μουσική να παίξει, ωστόσο η ίδια «το πήρε πάνω της», δήλωσε «μπορώ απλώς να τραγουδήσω» και πράγματι, ζητώντας τη βοήθεια των παρευρισκομένων, ξεκίνησε να τραγουδά. Στο πλάνο πίσω, τραγουδούσαν η Κάμαλα Χάρις και ο Τζο Μπάιντεν.

Οι δεκάδες κάμερες που κατέγραφαν την τελετή και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών που παρακολουθούσαν, εντόπισαν και μία -μάλλον άβολη στιγμή- για τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Το «αφεντικό» της Meta εθεάθη να ρίχνει ένα πολύ στοχευμένο, σύντομο βλέμμα στο ντεκολτέ της κυρίας εξ αριστερών του, της συντρόφου του Τζεφ Μπέζος, Λορίν Σάντσεζ. Εκ δεξιών του, βρισκόταν η σύζυγός του, Πρισίλα.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Μπέρνι Σάντερς, έδειχνε να μην απολαμβάνει τη διαδικασία - όπως και το 2021, έγινε και πάλι viral.

Ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, ξεχώριζε για το ύψος του, αλλά και διότι προχώρησε και χαιρέτησε διά χειραψίας τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την απερχόμενη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις - μια κίνηση που θεωρήθηκε ευγενική - ένα επίθετο που σπανίζει όταν αναφερόμαστε στο στρατόπεδο Τραμπ.

