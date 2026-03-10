Kanye West: Ανακοίνωσε συναυλία στο Λος Άντζελες εν όψει του νέου του άλμπουμ

Ο Kanye West, γνωστός πλέον ως Ye, ανακοίνωσε μία σπάνια -κατά τ' άλλα- συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το Variety, πρόκειται -μετά από αρκετά χρόνια- για την πρώτη συναυλία του Kanye West στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού είχε μπει στο επίκεντρο της κριτικής μετά από αντισημιτικά και φιλοναζισιτκά σχόλια.

Ο ράπερ θα εμφανιστεί στο χώρο στις 3 Απριλίου. Μια ανακοίνωση που στάλθηκε στους θαυμαστές του τη Δευτέρα το πρωί χαρακτήρισε τη συναυλία ως την «μοναδική του εμφάνιση στο Λος Άντζελες». Οι θαυμαστές κατευθύνθηκαν στον ιστότοπό του για να προεγγραφούν στη συναυλία, προαποθηκεύοντας παράλληλα και το επερχόμενο άλμπουμ του που φέρει τον τίτλο «Bully».

Kanye West: Τι αναφέρει η ανακοίνωση για τη συναυλία

«Μερικοί τυχεροί προ-εγγεγραμμένοι θα επιλεγούν για να λάβουν δωρεάν εισιτήρια», αναγράφεται στον ιστότοπο. Τα εισιτήρια προπώλησης θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη στις 10 π.μ. τοπική ώρα, ενώ αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθήσει η γενική πώληση.

Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία χρόνια, παρόλο που ο ίδιος έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει μετανιώσει γι' αυτά, ο Kanye West έχει προβεί σε αντισημιτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεντεύξεις. Την ίδια ώρα, οι ζωντανές του εμφανίσεις έχουν μειωθεί.

Εμφανίστηκε στο Μεξικό Σίτι νωρίτερα φέτος και έδωσε μερικές συναυλίες στη Νότια Κορέα και την Κίνα το 2024. Η τελευταία του εμφάνιση στο SoFi Stadium ήταν μαζί με τον Ty Dolla Sign στο Rolling Loud το 2024, αν και δεν ήταν τόσο μια συναυλία όσο ένα «πάρτι ακρόασης» για το νέο τους άλμπουμ «Vultures 1».

Η επερχόμενη εμφάνιση στο Λος Άντζελες έρχεται λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση μιας επιστολής απολογίας από τον Ye, σε μορφή ολοσέλιδης διαφήμισης στη Wall Street Journal, με στόχο να απευθυνθεί «σε όσους πλήγωσε». Στην επιστολή απέδωσε τις αντισημιτικές του δηλώσεις σε αθεράπευτη εγκεφαλική βλάβη και ψυχική ασθένεια.

«Ωστόσο, αυτό δεν δικαιολογεί όσα έκανα. Δεν είμαι ναζί, ούτε αντισημίτης. Αγαπώ τους Εβραίους», έγραψε. Ζήτησε επίσης συγγνώμη από τη μαύρη κοινότητα, γράφοντας: «Λυπάμαι πολύ που σας απογοήτευσα».

Με πληροφορίες από Variety