Δανία: Τρεις συλλήψεις για τις δύο εκρήξεις κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στην Κοπεγχάγη

Τρεις συλλήψεις έγιναν για τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (1/10) κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης, αρκετές άλλες πρεσβείες και προξενεία, όπως της Ρουμανίας και της Ταϊλάνδης, αλλά και του Ιράν και της Τουρκίας, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Danish police are investigating two blasts near the Israeli embassy in the capital Copenhagen #Copenhagen #Denmark Danish police said on Wednesday they were investigating two blasts in the vicinity of Israel's embassy in Copenhagen. No injuries were reported,… pic.twitter.com/ft4ft14PLe

«Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε τρένο στον κεντρικό σταθμό της Κοπεγχάγης. Επιπλέον νωρίτερα σήμερα συλλάβαμε έναν άνδρα σε άλλο σημείο της Κοπεγχάγης», ανέφερε η αστυνομία στο X.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για τις εκρήξεις. «Είναι σαφές ότι η ισραηλινή πρεσβεία βρίσκεται πολύ κοντά και ότι αυτό είναι φυσικά επίσης ένα δεδομένο το οποίο εξετάζουμε», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Κοπεγχάγης Γιάκομπ Χάνσεν.

Danish 🇩🇰 police said on Wednesday they were investigating two blasts in the vicinity of Israel's 🇮🇱 embassy in Copenhagen



"No one has been injured, and we are carrying out initial investigations at the scene," Copenhagen police said



"A possible connection to the Israeli… https://t.co/853JIplIQQ pic.twitter.com/hXI8ZQSc8o