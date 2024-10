Δανία: Δύο εκρήξεις κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στην Κοπεγχάγη

Έρευνες για δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ σε βόρειο προάστιο της Κοπεγχάγης, διεξάγει η αστυνομία της Δανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

«Ουδείς τραυματίσθηκε και διεξάγουμε την αρχική έρευνα επιτόπου. Ερευνάται το ενδεχόμενο να συνδέεται το επεισόδιο με την ισραηλινή πρεσβεία που βρίσκεται στην περιοχή», ανέφερε η αστυνομία της Κοπεγχάγης μέσω του X.

Denmark: Two explosions were heard near the Israeli embassy in Copenhagen, no injuries pic.twitter.com/tZIkcVN0eG