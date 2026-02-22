Δανία: Η Γροιλανδία «δεν χρειάζεται» αμερικανικό πλωτό νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας

Η Γροιλανδία δεν χρειάζεται καμία στοχευμένη πρωτοβουλία υγείας, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πούλσεν.

Η δήλωση του Τρολς Λουντ Πούλσεν έρχεται μετά από ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ για αποστολή πλωτού νοσοκομείου στο νησί της Αρκτικής.

Οι δηλώσεις του Τρολς Λουντ Πούλσεν για τη Γροιλανδία

«Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας λαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται. Την λαμβάνει είτε στη Γροιλανδία, και αν χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία, την λαμβάνει στη Δανία. Συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη για μια ειδική υγειονομική πρωτοβουλία στη Γροιλανδία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν μιλώντας στον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

Στη Γροιλανδία, όπως και στη Δανία, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι δωρεάν.

Υπάρχουν πέντε περιφερειακά νοσοκομεία σε όλο το τεράστιο νησί της Αρκτικής, με το νοσοκομείο Νουούκ να δέχεται ασθενείς από όλη την επικράτεια.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας υπέγραψε συμφωνία με την Κοπεγχάγη στις αρχές Φεβρουαρίου για τη βελτίωση της θεραπείας των Γροιλανδών ασθενών και τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της Δανίας.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως συνεργάζεται με τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι – τον οποίο έχει διορίσει ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία – για την αποστολή πλωτού νοσοκομείου στη Γροιλανδία.

«Σε συνεργασία με τον φανταστικό κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα πλωτό νοσοκομείο στη Γροιλανδία για να φροντίσει πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Είναι καθ’ οδόν!!!», έγραψε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε λίγες ώρες αφότου το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Αρκτικής ανακοίνωσε πως διεξήγαγε επιχείρηση για τη διακομιδή ασθενούς – που χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη – από αμερικανικό υποβρύχιο το οποίο βρισκόταν επτά ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της γροιλανδικής πρωτεύουσας Νούουκ. Το μέλος του πληρώματος του αμερικανικού υποβρύχιου διακομίστηκε με ελικόπτερο SeaHawk σε νοσοκομείο του Νούουκ, τόνισε νωρίτερη ενημέρωση που έδωσε το υπουργείο Άμυνας της Δανίας.

Με πληροφορίες από Reuters

