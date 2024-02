CNN, BBC και Wall Street Journal κατά του Τάκερ Κάρλσον: Ο Πούτιν δίνει συνέντευξη στον προπαγανδιστή

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, παραχώρησε συνέντευξη στον Αμερικανό τηλεοπτικό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον την Τρίτη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι «προγραμματίστηκε επειδή η προσέγγιση του δημοσιογράφου διαφέρει από τη μονόπλευρη ενημέρωση πολλών παραδοσιακών δυτικών ειδησεογραφικών μέσων».

Η συνέντευξη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν πιθανό να μεταδοθεί την Πέμπτη, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, που επικαλείται δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Οι εικασίες αυξάνονταν εδώ και ημέρες ότι ο Κάρλσον, ο οποίος απολύθηκε από το Fox, καθώς «θεωρούσε τον εαυτό του πιο σημαντικό από ό,τι είναι», ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα για να συναντήσει τον Πούτιν, τα επιχειρήματα του οποίου για την εισβολή στην Ουκρανία, όπως λέει, πρέπει να ακουστούν στο αμερικανικό κοινό.

Ωστόσο, η μετάβαση του Κάρλσον στην Μόσχα, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει επισκέψεις στο μπαλέτο Μπολσόι και δείπνο σε εκλεκτά εστιατόρια, έχει προκαλέσει αντιδράσεις ότι λειτουργεί ως εργαλείο προπαγάνδας του Πούτιν, τον οποίο έχει συχνά υπερασπιστεί. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εν τω μεταξύ, χαιρέτισαν τον Κάρλσον ως μια διασημότητα «που λέει την αλήθεια».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν προσπαθούν πλέον να εμφανίζονται αμερόληπτα στις αναφορές τους για τη Ρωσία και δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει καμία διάθεση να επικοινωνήσει απευθείας με πρωτογενείς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης.«Όταν πρόκειται για τις χώρες της Δύσης, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα τηλεοπτικά κανάλια και οι μεγάλες εφημερίδες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καυχηθούν ότι προσπαθούν έστω να φαίνονται αμερόληπτα όσον αφορά την κάλυψη», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Όλα αυτά είναι μέσα ενημέρωσης που παίρνουν μια εξαιρετικά μονόπλευρη θέση. Φυσικά, δεν υπάρχει καμία επιθυμία να επικοινωνήσουμε με τέτοια μέσα ενημέρωσης, και αυτό δεν έχει σχεδόν κανένα νόημα και είναι απίθανο να είναι χρήσιμο» συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως γιατί ο Πούτιν παραχώρησε συνέντευξη στον Κάρλσον, ο Πεσκόφ είπε για τον πρώην παρουσιαστή του Fox News ότι «η θέση του είναι διαφορετική από τους άλλους. Δεν είναι σε καμία περίπτωση φιλορωσική, δεν είναι φιλο-ουκρανική - είναι φιλοαμερικανική, αλλά τουλάχιστον έρχεται σε αντίθεση με τη θέση των παραδοσιακών αγγλοσαξονικών μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Τι υποστηρίζει ο ίδιος ο Κάρλσον για τη συνέντευξή του με τον Πούτιν

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) το απόγευμα της Τρίτης, ο Κάρλσον παρουσίασε την επικείμενη συνέντευξη με τον Πούτιν ως μια ευκαιρία για το αμερικανικό κοινό να δει την «αλήθεια» του πολέμου στην Ουκρανία. Συμπλήρωσε ότι η συνέντευξη θα είναι στη δική του ιστοσελίδα και θα αναρτηθεί «χωρίς λογοκρισία» από τον ιδιοκτήτη του X, Elon Musk.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα γιατί ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία ή ποιοι είναι οι στόχοι του τώρα», είπε ο Κάρλσον στο τετράλεπτο βίντεο που καταγράφηκε στη Μόσχα. «Δεν έχετε ακούσει ποτέ τη φωνή του. Αυτό είναι λάθος. Οι Αμερικανοί έχουν το δικαίωμα να μάθουν ό,τι μπορούν για έναν πόλεμο στον οποίο εμπλέκονται και έχουμε το δικαίωμα να τους το πούμε», συνέχισε.

«Οι δυτικές κυβερνήσεις, αντίθετα, θα κάνουν σίγουρα ό,τι μπορούν για να λογοκρίνουν αυτό το βίντεο. Φοβούνται τις πληροφορίες που δεν μπορούν να ελέγξουν». Ο Κάρλσον, η πτώση του οποίου στο Fox ακολούθησε την on air ενίσχυση των ψεμάτων του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ήττα του στις εκλογές του 2020 ήταν δόλια, αναλήθειες που τελικά κόστισαν στο Fox 787,5 εκατ. δολάρια σε μια αγωγή δυσφήμισης που άσκησε η εταιρεία Dominion Voting Systems, ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Αμερικανοί ήταν «απληροφόρητοι» σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου και δεν είχαν «καμία πραγματική ιδέα για το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή».

Μετά την αποχώρησή του από το Fox, ο Κάρλσον έχει μεταφέρει την εκπομπή στο X, όπου οι εκπομπές του - οι οποίες έχουν συμπεριλάβει εικασίες για UFO μεταξύ άλλων θεμάτων - είναι συχνά συνωμοσιολογικές και έχουν συμπεριλάβει τμήματα για αμφιλεγόμενες προσωπικότητες όπως ο Άντριου Τέιτ.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Αντιδράσεις για την επικείμενη συνέντευξη

«Πιστεύει πραγματικά ο Τάκερ ότι εμείς οι δημοσιογράφοι δεν προσπαθούμε να πάρουμε συνέντευξη από τον πρόεδρο Πούτιν κάθε μέρα μετά την εισβολή του στην Ουκρανία;» Η Κριστιάν Αμανπούρ, παρουσιάστρια του CNN, καταφέρθηκε εναντίον του Τάκερ Κάρλσον στο Χ. «Είναι παράλογο - θα συνεχίσουμε να ζητάμε συνέντευξη, όπως κάνουμε εδώ και χρόνια».

Does Tucker really think we journalists haven't been trying to interview President Putin every day since his full scale invasion of Ukraine? It's absurd -- we'll continue to ask for an interview, just as we have for years now. https://t.co/pW8F2zbq1i — Christiane Amanpour (@amanpour) February 6, 2024

Παρομοίως, ο συντάκτης του BBC για τη Ρωσία, Στιβ Ρόζενμπεργκ, έγραψε ότι το BBC «έχει υποβάλει αρκετά αιτήματα στο Κρεμλίνο τους τελευταίους 18 μήνες. Πάντα παίρναμε ένα 'όχι' για εμάς».

Interesting to hear @TuckerCarlson claim that “no western journalist has bothered to interview” Putin since the invasion of Ukraine. We’ve lodged several requests with the Kremlin in the last 18 months. Always a ‘no’ for us. pic.twitter.com/bveGLH7hJt — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 6, 2024

«Καημένε, καημένε Βλαντιμίρ Πούτιν», ειρωνεύτηκε ο επικεφαλής ανταποκριτής εξωτερικών σχέσεων της Wall Street Journal, Γιάροσλαβ Τροφίμοφ, επίσης στο Χ. «Μέχρι τώρα, κανείς στη Δύση δεν είχε την ευκαιρία να τον ακούσει να εξηγεί όλους τους εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους έπρεπε να εισβάλει στην Ουκρανία».

Poor, poor Vladimir Putin. Until now, nobody in the West has had the chance to hear him explain all the excellent reasons for why he had to invade Ukraine. Not in the speech that was broadcast live on every global network the morning of the invasion, and not in countless others. https://t.co/7oFUqhTyhL — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) February 6, 2024

«Η συνέντευξη του Κάρλσον είναι διαφορετική γιατί δεν είναι δημοσιογράφος, είναι προπαγανδιστής, με ιστορικό στο να βοηθάει τους απολυταρχικούς να κρύβουν τη διαφθορά» υποστήριξε η Άν Απλμπάουμ, Αμερικανίδα δημοσιογράφος και ιστορικός.

Many journalists have interviewed Putin, who also makes frequent, widely covered speeches. Carlson's interview is different because he is not a journalist, he's a propagandist, with a history of helping autocrats conceal corruption. https://t.co/5KLTtWV2CE — Anne Applebaum (@anneapplebaum) February 6, 2024

«Λέει ότι παίρνει συνέντευξη από τον Πούτιν επειδή η ελευθερία του λόγου είναι το γενέθλιο δικαίωμα των Αμερικανών», έγραψε η ανταποκρίτρια του BBC στην Ανατολική Ευρώπη Σάρα Ρέινσφορντ, η οποία εκδιώχθηκε από τη Ρωσία το 2021, αφού κηρύχθηκε απειλή για την εθνική ασφάλεια. «Υποθέτω ότι γνωρίζει ότι ο Πούτιν έκανε έγκλημα το να λέει κανείς την αλήθεια για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία; Ότι οι ανεξάρτητοι Ρώσοι δημοσιογράφοι έφυγαν για να αποφύγουν τη φυλακή;» κατέληξε.

He says he’s interviewing Putin because freedom of speech is Americans’ birthright



I guess he knows that Putin made it a crime to tell the truth about Russia’s war on Ukraine?



That independent Russian journalists have fled to avoid prison?



And @evangershkovich is behind bars pic.twitter.com/Bl08FVMX7L — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) February 6, 2024

Με πληροφορίες από Guardian, Politico

