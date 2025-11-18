Βλάβη στη Cloudflare: Έπεσαν πολλά sites στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης αντιμετώπισαν σήμερα πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο, καθώς μια τεχνική βλάβη που επηρέασε εξωτερικό πάροχο της Cloudflare προκάλεσε προβλήματα σε πλήθος ιστοσελίδων, μεταξύ των οποίων και ενημερωτικά sites αλλά και η πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι ο πάροχος του portal υποστήριξής της αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα οι χρήστες να συναντούν σφάλματα κατά την προβολή ή την απάντηση σε ενεργά αιτήματα υποστήριξης. Όπως διευκρίνισε, η αποστολή των ερωτημάτων προς την ομάδα τεχνικής υποστήριξης συνεχίζεται κανονικά, παρά τα προβλήματα στην εμφάνιση των σχετικών σελίδων.

Η εταιρεία υπενθύμισε ότι αποτελεί βασικό κρίκο της διαδικτυακής υποδομής, παρέχοντας εργαλεία προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και υπηρεσίες που διασφαλίζουν τη λειτουργία ιστότοπων ακόμη και σε περιόδους υψηλής κίνησης.

Παρά τα προβλήματα, η Cloudflare υπογραμμίζει ότι οι πελάτες της μπορούν να επικοινωνήσουν κανονικά:

μέσω live chat (για Business και Enterprise πακέτα) στο Cloudflare Dashboard

μέσω της τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης (για Enterprise πελάτες)



Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον πάροχο που αντιμετωπίζει τη βλάβη, ώστε να αποσαφηνιστεί η έκταση του προβλήματος και να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του συστήματος. Νεότερες ενημερώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.