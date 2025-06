Champions League: Επεισόδια και σχεδόν 300 συλλήψεις μετά τη νίκη της Παρί

Μια από τις πιο εμφατικές νίκες σε τελικό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης πέτυχε η Παρί Σεν Ζερμέν, που διέλυσε 5-0 την Ίντερ στο Μόναχο και κατέκτησε το Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο νεαρός Ντεζιρέ Ντουέ με δύο γκολ (20΄,63΄), ενώ σκόραραν επίσης ο Χακίμι (12΄), ο Κβαρατσκέλια (73΄) και ο Μαγιουλού (87΄).

Είναι το πρώτο τρόπαιο στην Ιστορία της Παρί και δεύτερο για γαλλική ομάδα, μετά τη Μαρσέιγ το 1993. Επίσης, είναι ο δεύτερος τίτλος για τον σπουδαίο Λουϊς Ενρίκε, που ήταν θριαμβευτής και με την Μπαρτσελόνα το 2015.

Μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν, οπαδοί στο Παρίσι πανηγύρισαν τη νίκη της ομάδας τους. Χιλιάδες κατέκλυσαν τα Ηλύσια Πεδία μετά τη συντριβή με 5-0 της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ίντερ Μιλάνου που εξασφάλισε το πρώτο της τρόπαιο Champions League.

Στο Parc des Prince, 48.000 οπαδοί ξέσπασαν με ενθουσιασμό μόλις άκουσαν το τελευταίο σφύριγμα, ολοκληρώνοντας μια ιστορική βραδιά.

Χιλιάδες οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας το Σάββατο για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας τους στον τελικό του Champions League, αλλά σχεδόν 300 συλλήψεις έγιναν μετά από κάποιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η πλειοψηφία των οπαδών γιόρτασε ειρηνικά, αλλά η αστυνομία του Παρισιού ανέφερε ότι ξέσπασαν συμπλοκές κοντά στη λεωφόρο Champs-Elysees της πόλης και στο στάδιο Parc des Princes της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου 48.000 είχαν παρακολουθήσει τη νίκη με 5-0 επί της Ίντερ στο Μόναχο σε μεγάλες οθόνες.

Οι περισσότεροι από τους σχεδόν 300 συλληφθέντες ήταν ύποπτοι για κατοχή πυροτεχνημάτων και πρόκληση διατάραξης της τάξης, ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού.

Δημοσιογράφοι του AFP είδαν την αστυνομία να χρησιμοποιεί κανόνι νερού για να σταματήσει ένα πλήθος που πλησίαζε στην Αψίδα του Θριάμβου.

