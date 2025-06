Champions League: Δύο νεκροί και εκατοντάδες συλλήψεις στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την ιστορική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ένα 17χρονο αγόρι μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην πόλη Νταξ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της νίκης. Ακόμη, μια γυναίκα που επέβαινε σε σκούτερ σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στο νοτιοδυτικό Παρίσι. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι συνελήφθησαν συνολικά 559 άτομα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 491 στην πρωτεύουσα.

#BREAKING Two dead, 559 arrested during Champions League final celebrations in France: interior ministry pic.twitter.com/TtnZrePgH8

Τα επεισόδια ξέσπασαν λίγη ώρα μετά το 5-0 της Παρί επί της Ίντερ στον τελικό στο Μόναχο. Περισσότεροι από 50.000 φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στο «Παρκ ντε Πρενς» και στη λεωφόρο Σανζ Ελιζέ, όπου στήθηκαν γιγαντοοθόνες για τη ζωντανή μετάδοση. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πανηγύρισαν ειρηνικά, με τραγούδια και κορναρίσματα, ομάδες ταραχοποιών προκάλεσαν καταστροφές: εκτόξευσαν πυροτεχνήματα προς την αστυνομία, έσπασαν στάσεις λεωφορείων, προσπάθησαν να εισβάλουν σε καταστήματα και έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα.

🇫🇷 PARIS IN FLAMES: PSG WINS, STREETS EXPLODE Fans ditched celebration for domination — Cops answered with tear gas and beatdowns. Paris isn’t partying. It’s battling. pic.twitter.com/nLtZtGQmUP

Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και αύρα νερού για να διαλύσει τα πλήθη, κυρίως κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου. Στην περιοχή του Γκρενόμπλ, τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους και δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός παραδόθηκε στις αρχές και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν φαίνεται να έδρασε με πρόθεση.

After PSG’s Champions League semifinal win, celebrations in Paris turned tragic when a car struck three pedestrians on the Champs-Élysées, leaving one critically injured. Authorities are investigating the incident. #PSG #Paris pic.twitter.com/FIZpQlg94v