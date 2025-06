Λουίς Ενρίκε: Ποιος είναι ο προπονητής της Παρί που κατέκτησε το Champions League

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η Παρί Σεν Ζερμέν, το στολίδι της «Qatar Sports Investments», με εστίαση στην ενότητα, την τακτική πειθαρχία και τη συλλογική προσπάθεια, διέλυσε 5-0 την Ίντερ στο Μόναχο και κατέκτησε το Champions League.

Δεν είναι άδικο να ισχυριστεί κάποιος ότι αυτή είναι η καλύτερη Παρί Σεν Ζερμέν από τότε που ξεκίνησε η εποχή του Κατάρ. Ο δημιουργός της, Λουίς Ενρίκε, ο οποίος ανέλαβε το... τιμόνι της πέρυσι είπε ότι η ομάδα του είχε από καιρό στοχεύσει αυτή τη στιγμή, η οποία έρχεται μετά την κατάκτηση του εγχώριου «νταμπλ», με την κατάκτηση της Ligue 1 και του Κυπέλλου Γαλλίας.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε ένα ταραχώδες ταξίδι στην εναρκτήρια League Phase. Μετά από ένα ασταθές ξεκίνημα, συσπειρώθηκαν για να κερδίσουν τα τρία τελευταία παιχνίδια του ομίλου και να κατακτήσουν τη 15η θέση. Η νίκη με 10-0 στα playoffs της φάσης νοκ-άουτ επί της εγχώριας αντίπαλης Μπρεστ πυροδότησε τη διαδρομή της Παρί Σεν Ζερμέν. Από εκεί, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ανέτρεψε μια εντός έδρας ήττα για να αποκλείσει τη Λίβερπουλ στα πέναλτι, στη συνέχεια έβγαλε εκτός την Άστον Βίλα (5-4 στο σύνολο) και την Άρσεναλ (σύνολο 3-1).

Οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε δεν είχαν πρόβλημα να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Είναι αναμφισβήτητα η ομάδα με την κορυφαία φόρμα στην Ευρώπη αυτή την στιγμή. Ο Λουίς Ενρίκε πέτυχε να επινοήσει αξιοσημείωτα πράγματα κάνοντας την ομάδα που στηριζόταν σε αστέρια (Νεϊμάρ, Μπαπε και Μέσι) να παίζει ως σύνολο. «Πάντρεψε» χαφ που μπορούν να ανακυκλώσουν την κατοχή και να αναζητήσουν χώρο ενάντια σε σκληρές δομές. Οι Παριζιάνοι καυχώνται επίσης, για τον αθλητικό χαρακτήρα και την εκρηκτικότητα που απαιτεί το σύγχρονο παιχνίδι, ενώ οι, Μακρίνιος, Πάτσο και Μέντες παρέχουν τα αμυντικά θεμέλια για να ανθίσουν όσοι είναι πιο μπροστά.

Ο Λουίς Ενρίκε, πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, κέρδισε εννέα τρόπαια κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης τριετούς θητείας ως επικεφαλής των Καταλανών, συμπεριλαμβανομένων δύο πρωταθλημάτων στη La Liga και του Champions League 2014/15. Οδήγησε την Ισπανία στους ημιτελικούς του EURO 2020 και στον τελικό του Nations League του 2021 πριν διαδεχτεί τον Κριστόφ Γκαλτιέ στο Παρίσι το 2023, κατακτώντας ένα εγχώριο νταμπλ.

Υπενθυμίζεται πως ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου πριν τον μεγάλο τελικό του Champions League με την Ίντερ, τονίζοντας πως η ομάδα του είχε στόχο να γράψει Ιστορία στη διοργάνωση.

