Λουίς Ενρίκε: Το μπλουζάκι για την κόρη του που πέθανε από καρκίνο το 2019 και το πανό των οπαδών της Παρί

Τον δεύτερό του τίτλο σε τελικό Champions League κατέκτησε ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέ, Λουίς Ενρίκε, που ήταν θριαμβευτής και με την Μπαρτσελόνα το 2015.

Ο Λουίς Ενρίκε πέτυχε να επινοήσει αξιοσημείωτα πράγματα κάνοντας την ομάδα που στηριζόταν σε αστέρια (Νεϊμάρ, Μπαπε και Μέσι) να παίζει ως σύνολο. «Πάντρεψε» χαφ που μπορούν να ανακυκλώσουν την κατοχή και να αναζητήσουν χώρο ενάντια σε σκληρές δομές.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε στην elite των ομάδων που έχουν κατακτήσει το «τρεμπλ» με πρωτάθλημα-κύπελλο-Champions League μετά τη Σέλτικ, τον Άγιαξ, τη Μπάγερν, τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ, Αϊντχόφεν, την Ίντερ, την Μπαρτσελόνα και τη Μάντσεστερ Σίτι ενώ σε ένα «κλειστό club» μπήκε και ο Λουίς Ενρίκε, τροπαιούχος και το 2015 με την «Μπάρτσα», καθώς έγινε ο 6ος προπονητής που κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο με διαφορετικές ομάδες: Χάινκες, Χίτσφελντ, Μουρίνιο, Γκουαρντιόλα και Αντσελότι οι άλλοι πέντε.

Ο προπονητής της Παρί εμφανίστηκε συγκινημένος μετά τη νίκη της γαλλικής ομάδας στο Champions League. Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League, ο Λουίς Ενρίκε φόρεσε ένα μπλουζάκι αφιερωμένο στην κόρη του, που δείχνει την υπόσχεσή του προς εκείνη να εκπληρώνεται.

💖 LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ pic.twitter.com/Pt8AYB6juh — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 31, 2025

Όταν είχε κατακτήσει το Champions League με την Μπαρτσελόνα, το 2015, η Χάνα είχε καρφώσει μια σημαία στο γήπεδο και ο Λουίς Ενρίκε είχε υποσχεθεί να κάνει το ίδιο για εκείνη. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Λουίς Ενρίκε φόρεσε ένα μπλουζάκι με έναν μπαμπά και ένα κοριτσάκι να κρατούν μια σημαία.

«Θυμάμαι μια απίστευτη φωτογραφία που έχω μαζί της στον τελικό του Champions League στο Βερολίνο, μετά την κατάκτηση του Champions League, να καρφώνει μια σημαία της Μπαρτσελόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω το ίδιο με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η κόρη μου δεν θα είναι εκεί, δεν θα είναι εκεί σωματικά, αλλά θα είναι εκεί πνευματικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έχω κίνητρο να συνεχίσω να προχωράω μπροστά με ό,τι μου δίνει η ζωή, μοιράζοντάς το με την οικογένειά μου», είχε δηλώσει ο Λουίς Ενρίκε.

«Στην κόρη μου άρεσαν πολύ τα πάρτι. Το 2015 πανηγύριζε με τη σημαία της Καταλονίας, τώρα θα κρατούσε αυτήν της Παρί. Σίγουρα θα το κάνει από ψηλά» είχε πει μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό.

Luis Enrique here, wearing a t-shirt which depicts his late daughter, Xana, planting a PSG flag ❤️ pic.twitter.com/WBYcngXKkq — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 31, 2025

Me alegro mucho por Luis Enrique, pero no me alegro nada por el PSG. Y a la vez me alegro de que el Inter salga goleado.



No sé si me entendéis. pic.twitter.com/Gz9LqJ1eP4 — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) May 31, 2025

Λουίς Ενρίκε: Το συγκινητικό πανό των οπαδών της Παρί για την κόρη του, Χάνα

Επίσης, οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση το βράδυ του Σαββάτου (31/5) από τις εξέδρες του «Allianz Arena» καθώς με ένα πανό αναβίωσαν τη φωτογραφία που είχε τραβηχτεί από τους πανηγυρισμούς το 2015, με τη μικρή Χάνα να κρατάει με τον πατέρα της τη σημαία της Μπαρτσελόνα.

Και οι οπαδοί της Παρί «έντυσαν» την ίδια εικόνα με τα χρώματα της γαλλικής ομάδας.

Ο θάνατος της Χάνα, σε ηλικία εννέα ετών από οστεοσάρκωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών, ήταν μεγάλη δοκιμασία για τον Λουίς Ενρίκε και την οικογένειά του. Η κόρη του Λουίς Ενρίκε γεννήθηκε το 2010 και ήταν η μικρότερη από τα τρία παιδιά του Ισπανού και της Έλενα Κουγιέλ.

Σε συνέντευξή του, ο Λουίς Ενρίκε είχε αναφερθεί στο πώς, παρά τον πόνο του, θεωρεί τον εαυτό του «πολύ τυχερό» στη ζωή. «Μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό ή άτυχο; Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, πολύ τυχερό. Η κόρη μου ήρθε να ζήσει μαζί μας για εννέα υπέροχα χρόνια. Έχουμε χιλιάδες αναμνήσεις από αυτήν, βίντεο, απίστευτα πράγματα».

«Θα μας λείψεις πολύ, αλλά θα σε θυμόμαστε κάθε μέρα της ζωής μας με την ελπίδα ότι θα βρεθούμε ξανά στο μέλλον. Θα είσαι το αστέρι που καθοδηγεί την οικογένειά μας» είχε γράψει ο Ισπανός τεχνικός μετά τον θάνατο της Χάνα.

I’m not crying, you’re crying 🥹



PSG fans’ tifo in honor of Luis Enrique’s late daughter, Xana ❤️ pic.twitter.com/FDvSkLdxWx — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 31, 2025

Λουίς Ενρίκε: Όταν μίλησε σε ντοκιμαντέρ για την απώλεια της κόρης του

Ήταν Αύγουστος του 2019 όταν η 9χρονη Χάνα έφυγε από τη ζωή από τον καρκίνο. Μάλιστα, ο Ισπανός προπονητής της Παρί είχε μιλήσει σε ντοκιμαντέρ για την απώλεια της μικρότερης κόρης του και για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του.

«Η μητέρα μου δεν μπορούσε να έχει καμία φωτογραφία της Χάνα. Μέχρι που γύρισα σπίτι και της είπα ''γιατί δεν υπάρχουν φωτογραφίες της Χάνα, μαμά;''. ''Δεν μπορώ, δεν μπορώ''. ''Μαμά, πρέπει να βάλεις φωτογραφίες της Χάνα, η Χάνα είναι ζωντανή. Δεν είναι σωματικά εδώ, αλλά είναι πνευματικά, επειδή μιλάμε για αυτήν κάθε μέρα, γελάμε και τη θυμόμαστε''. Πιστεύω ότι η Χάνα μάς βλέπει ακόμη» είχε πει.

Si alguien se lo merece, es Luis Enrique. 🥹 pic.twitter.com/59zVvy25yy — Team Leo Messi (@TeamLeoM) May 31, 2025

Lo lograste, Luis Enrique 💙❤ pic.twitter.com/KdNE4iSXXv — S P I D E R C U L E (@spidercule) May 31, 2025

''¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos''. #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024

