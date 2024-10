Burger King: Πώς έκλεψε εκατομμύρια πελάτες από το McDonald's με μία καμπάνια

«Αγοράστε το χαρακτηριστικό Whopper του Burger King μόνο με ένα $ cent, αποκλειστικά στα McDonald's». Αυτό ήταν το μήνυμα της επαναστατικής διαφημιστικής καμπάνιας, που βοήθησε το Burger King να «κλέψει» εκατομμύρια πελάτες από τα McDonald's, τον επί δεκαετίες μεγαλύτερο ανταγωνιστή του.

Με την πρώτη τοποθεσία να ανοίγει τις πόρτες της το μακρινό 1953, στην Φλόριντα, το Burger King ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές αλυσίδες fast food των ΗΠΑ. Όμως το 2017, οι πωλήσεις του είχαν καθοδική πορεία, με τα καταστήματά του να έχουν 50% λιγότερα έσοδα από αυτά των McDonald's.

Έτσι, η διοίκηση της αλυσίδας έβαλε μπρος σε ένα.. ιδιαίτερο σχέδιο, για κάποιους φιλόδοξο, για άλλους τρελό.

The concept was simple, yet brilliant:



Offer a 1-cent Whopper to anyone within 600 feet of a McDonald's.



But here's the twist: customers had to order through the BK app.



Burger King spent a year developing this technology: pic.twitter.com/56b6yj3wS2