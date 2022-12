Τέξας: Η McDonald's άνοιξε το πρώτο, σχεδόν, αυτοματοποιημένο εστιατόριό της

Η McDonald's περνά την εξυπηρέτηση σε ένα άλλο επίπεδο, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της αυτοματοποίησης.

Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι ο γίγαντας του fast food άνοιξε το πρώτο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εστιατόριό της. Το υποκατάστημα, που βρίσκεται στο Fort Worth του Τέξας, είναι μικρότερο από ένα συνηθισμένο McDonald's.

Οι παραγγελίες λαμβάνονται ψηφιακά και μοιράζονται μέσω ενός μεταφορικού ιμάντα. Οι πελάτες που βιάζονται μπορούν να παραγγείλουν το φαγητό τους στην εφαρμογή για κινητά πριν φτάσουν στο κατάστημα, επιτρέποντας στο προσωπικό -ναι, υπάρχουν ακόμα υπάλληλοι, να ετοιμάσει τα γεύματα ακριβώς στην ώρα τους για την άφιξή τους.

Υπάρχει, δε, μια λωρίδα για τις πιο γρήγορες παραγγελίες.

Ο Keith Vanecek, ο άνθρωπος πίσω από το πιλοτικό εστιατόριο, εξηγεί ότι το εστιατόριο έχει ως στόχο «την εξυπηρέτηση των πελατών μας με νέους, καινοτόμους τρόπους», ενώ δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να επικεντρωθεί στην ταχύτητα και την ακρίβεια.

Όπως είναι λογικό, η έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον του εργατικού δυναμικού.

Η McDonald's έχει επικριθεί εδώ και καιρό για την αποζημίωση των εργαζομένων χαμηλότερα από τον μέσο μισθό σχεδόν σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ -οι περισσότεροι υπάλληλοι της αλυσίδας λαμβάνουν λιγότερο από 15 δολάρια την ώρα, αναφέρει το CBS News.

