Βρετανία: Σημαίες με «λάθος κόκκινο» στην επίσκεψη Τραμπ κόστισαν 52.800 λίρες

Η δεύτερη κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία κόστισε 52.800 λίρες για την αντικατάσταση σημαιών με «λάθος κόκκινο» - Γιατί αντέδρασε η αμερικανική πρεσβεία

LifO Newsroom
φωτ.: EPA
φωτ.: EPA
Σημαίες με… λάθος κόκκινο κόστισαν δεκάδες χιλιάδες λίρες στη Βρετανία κατά την επίσκεψη Τραμπ

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημάδεψε τη δεύτερη κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο: οι αμερικανικές σημαίες που τοποθετήθηκαν στο Λονδίνο και στο Ουίνδσορ κρίθηκαν «λάθος» από την αμερικανική πρεσβεία, επειδή το κόκκινο χρώμα τους δεν ταίριαζε με τις προδιαγραφές των ΗΠΑ.

Η αναγκαστική αντικατάσταση 66 χειροποίητων σημαιών κόστισε περίπου 52.800 λίρες στους Βρετανούς φορολογούμενους, σύμφωνα με την εταιρεία Flag Consultancy που ανέλαβε το έργο.

Η αντιπαράθεση για την απόχρωση

Ο διευθυντής της εταιρείας, Nick Farley, αποκάλυψε ότι η Ουάσινγκτον απαίτησε πιο «κερασένιο» κόκκινο, αντί για την απόχρωση R01 που χρησιμοποιείται συνήθως σε βρετανικές τελετές. «Το αποτέλεσμα ήταν το κόκκινο στις αμερικανικές σημαίες να φαίνεται πιο έντονο από το κόκκινο της βρετανικής σημαίας», σχολίασε.

Ο Farley υπέθεσε ότι δείγμα σημαίας που παρουσιάστηκε στην πρεσβεία μπορεί να είχε ξεθωριάσει από τον ήλιο, προκαλώντας τη δυσφορία των Αμερικανών διπλωματών.

Η υπόθεση με τις σημαίες έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων της βρετανικής κυβέρνησης για να εξασφαλίσει την ομαλή και τιμητική υποδοχή του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος φιλοξενήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο, προστατεύτηκε από διαδηλώσεις με ειδική μετακίνηση στο Ουίνδσορ και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Chequers.

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η επίσκεψη απέφερε οφέλη, τονίζοντας ότι επενδύσεις ύψους 150 δισ. λιρών εξασφαλίστηκαν για τη βρετανική οικονομία.

Με πληροφορίες από Telegraph

