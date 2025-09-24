Βρετανία: «Θα αυξηθούν» οι απελάσεις παράτυπων μεταναστών προς τη Γαλλία - «Προσφέρουμε χρήματα ως κίνητρο»

Ο λόγος της ακροδεξιάς «βγαίνει εκτός ελέγχου» εκτίμησε η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μάχμουντ, η οποία παράλληλα δεσμεύθηκε να βελτιώσει την ασφάλεια στα σύνορα της χώρας.

Χαρακτηρίζοντας την ασφάλεια στα σύνορα «απαραίτητη» ώστε να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των διάφορων εθνικοτήτων που ζουν στη Βρετανία, η Μάχμουντ τόνισε ότι οι πολιτικοί έχουν καθήκον να μην επιτρέψουν στον πατριωτισμό να περάσει τη γραμμή και να καταλήξει στον εθνικισμό.

Από τις αρχές του μήνα, όταν ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών, η Μάχμουντ έχει δεσμευθεί να κάνει «ό,τι χρειάζεται για να ασφαλίσουμε τα σύνορά μας» και να πολεμήσει οποιαδήποτε προσφυγή κατά της απέλασης παράτυπων μεταναστών.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV News η Μάχμουντ επεσήμανε: «Αν έχουμε τον έλεγχο των συνόρων μας, πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί τον χώρο ώστε (…) οι Βρετανοί να καλωσορίζουν αυτούς που έρχονται στη χώρα μας».

«Πιστεύω ότι τα ασφαλή σύνορα είναι απαραίτητα για να διατηρούμε τις πολύ θετικές σχέσεις μεταξύ των εθνικοτήτων στη χώρα μας», πρόσθεσε.

«Επίσης ανησυχώ για την άνοδο της άκρας δεξιάς, ανησυχώ πολύ για τη ρητορική αυτή, πιστεύω ότι βγαίνει εκτός ελέγχου και ανησυχώ για το πού μπορεί να οδηγήσει», σημείωσε η Βρετανίδα υπουργός.

Βρετανία: «Προσφέρουμε χρηματικά πακέτα ως κίνητρο»

Στη διάρκεια της συνέντευξης της Μάχμουντ, το ITV μετέδωσε πλάνα που εξασφάλισε από μια πτήση που αναχωρούσε από τη Βρετανία, στην οποία επέβαιναν μετανάστες που απελαύνονταν.

Στην πτήση αυτή επέβαιναν 47 μετανάστες που είχαν φτάσει παράτυπα στη Βρετανία και διέπραξαν κάποιο έγκλημα, όπως κλοπή, σεξουαλικά εγκλήματα ή φόνους. Απελαύνονταν στη Ρουμανία.

Εξάλλου στους μετανάστες αυτούς δόθηκαν κάρτες, στις οποίες είχαν φορτωθεί έως και 2.000 λίρες, με τη Μάχμουντ να παραδέχεται ότι αυτό «δεν μοιάζει καλό». Ωστόσο υπογράμμισε ότι «η εθελοντική απέλαση είναι στην πραγματικότητα πιο φθηνή για τους Βρετανούς φορολογούμενους».

«Εδώ και καιρό προσφέρουμε χρηματικά πακέτα ως κίνητρο για τους ανθρώπους να αποσύρουν το αίτημά τους να παραμείνουν στη χώρα μας και να επιβιβαστούν σε μια πτήση και να φύγουν», εξήγησε η υπουργός.

Παράλληλα η Μάχμουντ τόνισε ότι σκοπεύει «να αυξήσει» τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών προς τη Γαλλία, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας που έχουν υπογράψει Λονδίνο και Παρίσι.

Βάσει της συμφωνίας αυτής, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο, η Βρετανία θα απελαύνει στη Γαλλία τους παράτυπους μετανάστες που φτάνουν στις βρετανικές ακτές διασχίζοντας τη Μάγχη. Σε αντάλλαγμα το Λονδίνο θα δέχεται ίσο αριθμό μεταναστών που έχουν κάνει αίτηση για να μεταβούν στη Βρετανία μέσω ασφαλούς και νόμιμης οδού.

«Θα αυξήσω τους αριθμούς και ελπίζω να έχω να πω περισσότερο για αυτό τις επόμενες εβδομάδες», επεσήμανε η Μάχμουντ.

«Θέλω να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο ο αριθμός αυτών που απελαύνονται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας και να σταματήσει τους ανθρώπους να μπαίνουν στις βάρκες», τόνισε.

«Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει, έχουν αναχωρήσει πτήσεις, περισσότερες θα αναχωρήσουν αυτή την εβδομάδα και θα φροντίσουμε να αυξήσουμε τους αριθμούς», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ