Βρετανία: Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ -Πριν τον ανασχηματισμό από την Τρας

Η Πρίτι Πατέλ παραιτείται από τη θέση του υπουργού Εσωτερικών, λίγες ώρες μετά τη νίκη της Λιζ Τρας στη μάχη των Συντηρητικών και την πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Σε επιστολή της προς τον Μπόρις Τζόνσον, η Πατέλ αναφέρει ότι είναι επιλογή της να επιστρέψει στα μετόπισθεν και ότι θα παραιτηθεί επισήμως μόλις διοριστεί νέος υπουργός Εσωτερικών.

Σε ένα tweet η Πατέλ έγραψε: «Συγχαίρω τη Λιζ Τρας για την εκλογή της νέας επικεφαλής μας και θα της δώσω την υποστήριξή μου ως νέα πρωθυπουργό μας».

It has been the honour of my life to serve as Home Secretary for the last three years.



I am proud of our work to back the police, reform our immigration system and protect our country.



My letter to Prime Minister @BorisJohnson 👇🏽 pic.twitter.com/seTx6ikX25