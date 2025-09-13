ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Πάνω από 100.000 ακροδεξιοί διαδηλωτές κατέκλισαν σήμερα το Λονδίνο

Την ίδια ώρα 5.000 άτομα συγκεντρώθηκαν για την «Πορεία Ενάντια στον Φασισμό» με διοργανωτή την οργάνωση «Stand Up To Racism»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βρετανία: Πάνω από 100.000 ακροδεξιοί διαδηλωτές κατέκλισαν σήμερα το Λονδίνο Facebook Twitter
Φωτ. από τους ακροδεξιούς διαδηλωτές στο Λονδίνο / Χ
0

Πάνω από 110.000 άτομα συμμετέχουν σήμερα στην πορεία «Ενώστε το Βασίλειο» στο Λονδίνο, η οποία διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.

Την ίδια ώρα, περίπου 5.000 άτομα συγκεντρώθηκαν επίσης στο Λονδίνο για την αντιδιαμαρτυρία «Πορεία Ενάντια στον Φασισμό», με διοργανωτή την οργάνωση «Stand Up To Racism (SUTR)».

Σε δηλώσεις της στον Guardian, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των παρευρισκόμενων σε μαζικές διαδηλώσεις, αλλά χρησιμοποιούμε συνδυασμό από πλάνα CCTV και ελικόπτερο της αστυνομίας για να το προσδιορίσουμε. Πιστεύουμε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδήλωση «Ενώστε το Βασίλειο» ανέρχεται σε περίπου 110.000».

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους διαδηλωτές του «Stand Up to Racism» να παραμείνουν στην οδό Whitehall, καθώς οι υποστηρικτές της διαδήλωσης «Ενώστε το Βασίλειο» έχουν κατακλύσει όλους τους γύρω δρόμους.

Την ίδια ώρα ένα μεγάλο πλήθος με σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ορατό από μακριά στην πλατεία Τραφάλγκαρ, ενώ άλλοι κρατώντας σημαίες του Αγίου Γεωργίου  εθεάθησαν να κατευθύνονται στη γέφυρα Waterloo.

Η αντιδιαδήλωση που οργανώθηκε από τη «Stand Up to Racism» ηγήθηκε την ομάδα «Γυναικών Ενάντια στη Δεξιά». Οι υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στην Russell Square πριν κατευθυνθούν προς τη Whitehall.

Η αστυνομία εκτιμά ότι στην πορεία συμμετείχαν περίπου 5.000 άτομα, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι» και «Αντισταθείτε στον Τόμι Ρόμπινσον», φωνάζοντας: «Πες το δυνατά και καθαρά: οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Την ίδια ώρα οι Αρχές προσπαθούσαν να κρατήσουν τις δύο διαδηλώσεις χωριστά. Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ότι δέχτηκε επίθεση με ρίψεις αντικειμένων από άτομα που συμμετείχαν στη διαδήλωση «Ενώστε το Βασίλειο».

Οι διαδηλωτές του «Stand Up to Racism» φώναζαν «φασιστικά αποβράσματα», ενώ η άλλη πλευρά φώναζε προς τους αστυνομικούς και τους αντιφασίστες διαδηλωτές, ανεμίζοντας μια τεράστια σημαία του Αγίου Γεωργίου με το σύνθημα «σταματήστε τις βάρκες».

 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Διεθνή / Τσάρλι Κερκ: Η ρητορική του ακροδεξιού ακτιβιστή που ενέπνευσε υποστηρικτές και εξόργισε αντιπάλους

Ένας προκλητικός ρήτορας, που τα τελευταία χρόνια έγινε διάσημος στους κύκλους του κινήματος MAGA και ενέπνευσε μια γενιά φοιτητών να πολιτικοποιηθούν και να στηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη του συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Διεθνή / Επιστολή Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Είμαι έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία αν όλα τα μέλη συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο

Ζητά από τα μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα, για την οποία θεωρεί ότι «ασκεί κυριαρχία» πάνω στη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Οικονομικών θα κοινοποιήσει τα οικονομικά αρχεία του στο Κογκρέσο

Το υπουργείο δεσμεύτηκε να παραδώσει έγγραφα που αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του και συνεργό του, Γκιζλέιν Μαξγουέλ
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

«Περίμενα να πάω να της βάλω την τιάρα και άκουγα τον πρίγκιπα που ωρυόταν και φώναζε στο διπλανό δωμάτιο» θυμάται ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας
LIFO NEWSROOM
«Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Διεθνή / «Προδοτική επίθεση» του Ισραήλ: Σαουδική Αραβία και Εμιράτα ξεσπούν - Κίνδυνος για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο - Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Κατάρ καταγγέλλουν παραβίαση διεθνούς δικαίου, ενώ οι Συμφωνίες του Αβραάμ κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα
LIFO NEWSROOM
«Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Διεθνή / «Η Gen Z μίλησε»: Στο Νεπάλ οι φοιτητές διάλεξαν για μεταβατική πρωθυπουργό μια 73χρονη πρώην ανώτατη δικαστή

Ο διορισμός της Σουσίλα Κάρκι ήταν απαίτηση των φοιτητών που βγήκαν μαζικά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την απαγόρευση των social media.
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Απαγόρευσαν σε γυναίκα να ταΐζει εκατοντάδες περιστέρια που είχαν κατακλύσει μία πολυκατοικία

Διεθνή / Ιταλία: Απαγόρευσαν σε γυναίκα να ταΐζει περιστέρια γιατί είχαν κατακλύσει ολόκληρη πολυκατοικία

Η απαγόρευση επιβλήθηκε μετά από την οργή των ενοίκων της πολυκατοικίας, που όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν ζούσαν μία «κόλαση» από τα φτερά και τα περιττώματα
LIFO NEWSROOM
 
 