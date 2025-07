Βρετανία: Ο Τζέρεμι Κόρμπιν ιδρύει νέο αριστερό κόμμα

Ο πρώην ηγέτης των βρετανικού Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, και η πρώην βουλευτής του κόμματος, Ζάρα Σουλτάνα, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να ιδρύσουν νέο πολιτικό σχηματισμό με αριστερό προσανατολισμό, έπειτα από εβδομάδες εσωτερικών διαβουλεύσεων.

Σε κοινή τους δήλωση κάλεσαν όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν μέσω προσωρινού ιστότοπου, με την ονομασία «Your party».

Αν και το όνομα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η ιστοσελίδα λειτουργεί ήδη με στόχο τη συγκέντρωση υποστηρικτών και τη διοργάνωση ιδρυτικού συνεδρίου. «Πρόκειται για ένα νέο είδος πολιτικού κόμματος, που ανήκει σε εσάς», αναφέρουν οι δύο πολιτικοί σε ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Η ιδρυτική διακήρυξη εστιάζει σε κοινωνικές ανισότητες, με χαρακτηριστική φρασεολογία: «Το σύστημα είναι στημένο όταν 4,5 εκατομμύρια παιδιά ζουν στη φτώχεια στη 6η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Όταν οι εταιρείες κερδοσκοπούν από τον πληθωρισμό. Όταν η κυβέρνηση λέει πως “δεν υπάρχουν λεφτά” για τους φτωχούς, αλλά διαθέτει δισεκατομμύρια για πολέμους».

