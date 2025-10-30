Βρετανία: Το «λάθος» υπουργού του Στάρμερ με το ενοικιαζόμενο σπίτι και οι αντιδράσεις

Η υπουργός Οικονομικών του Κιρ Στάρμερ, Ρέιτσελ Ριβς, παραδέχθηκε πως «εκ παραδρομής» παραβίασε τους κανόνες στέγασης, ενοικιάζοντας το σπίτι της στο νότιο Λονδίνο χωρίς την ειδική άδεια των 945 λιρών που απαιτείται από το τοπικό συμβούλιο.

Η Ρέιτσελ Ριβς παραδέχτηκε το λάθος της στον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, και στους αρμόδιους για την κοινοβουλευτική δεοντολογία υπαλλήλους, μετά από δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Ριβς έβαλε προς ενοικίαση το οικογενειακό της σπίτι στο Σάουθγουορκ, μετά την εκλογική νίκη των Εργατικών. «Δεν είχε ενημερωθεί ότι χρειαζόταν άδεια αλλά μόλις της έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε και υπέβαλε αίτηση για την άδεια», δήλωσε εκπρόσωπος της Ριβς.

Οι κανονισμοί του συμβουλίου του Σάουθγουορκ ορίζουν ότι οι ιδιώτες ιδιοκτήτες σε ορισμένες καθορισμένες περιοχές του δήμου του νότιου Λονδίνου πρέπει να λάβουν «ειδική άδεια» πριν μπορέσουν να ενοικιάσουν το ακίνητό τους.

Εκπρόσωπος της υπουργού Οικονομικών δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί από το γραφείο ενοικιάσεων ότι το σπίτι της βρισκόταν σε μια τέτοια περιοχή. «Αυτό ήταν ένα ακούσιο λάθος και, στο πνεύμα της διαφάνειας, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα και τον κοινοβουλευτικό επίτροπο για τα πρότυπα».

Η Κέμι Μπάντενοχ που ηγείται του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία, απαίτησε να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και κάλεσε τον Βρετανό πρωθυπουργό να ξεκινήσει μια «πλήρη έρευνα».

Απαντώντας την Τετάρτη το βράδυ, ο Στάρμερ δήλωσε ότι είχε συναντηθεί με τη Ριβς και ότι περαιτέρω έρευνα για το θέμα «δεν ήταν απαραίτητη».

«Συμβουλεύτηκα τον ανεξάρτητο σύμβουλό μου για τα υπουργικά πρότυπα. Με ενημέρωσε ότι σε σχέση με την ακούσια παράλειψή σας να εξασφαλίσετε την κατάλληλη άδεια για το ακίνητό σας προς ενοικίαση - και υπό το πρίσμα της άμεσης ενέργειάς σας για τη διόρθωση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της συγγνώμης σας - περαιτέρω έρευνα δεν είναι απαραίτητη. Είμαι ικανοποιημένος που το θέμα αυτό μπορεί να κλείσει μετά τη συγγνώμη σας» ανέφερε ο Στάρμερ στη Ριβς.

Η μονοκατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων είχε δοθεί προς ενοικίαση στην τιμή των 3.200 λιρών τον μήνα πέρυσι, σύμφωνα με Daily Mail και BBC, με τη Ριβς να έχει έσοδα από ενοίκια στο μητρώο κοινοβουλευτικών συμφερόντων της από τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Το ''λάθος'' αυτό θα αποτελέσει ένα ανεπιθύμητο πολιτικό εμπόδιο για την υπουργό Οικονομικών καθώς προετοιμάζεται να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό τον επόμενο μήνα, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι οι πολιτικές της θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αύξηση ορισμένων φόρων ακίνητης περιουσίας» σχολιάζει ο Guardian.

Στον πρώτο προϋπολογισμό πέρυσι, η Ριβς είχε αυξήσει τον φόρο χαρτοσήμου στις κατοικίες προς ενοικίαση από 3% σε 5% για δεύτερες κατοικίες και επενδυτικά ακίνητα, μια πολιτική που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει όσους αγοράζουν σπίτι για πρώτη φορά.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Ντέιζι Κούπερ, δήλωσε: «Λίγες εβδομάδες πριν από τον προϋπολογισμό, αυτό κινδυνεύει να υπονομεύσει σοβαρά την εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυβέρνηση και την ικανότητά της να επικεντρωθεί στα επείγοντα καθήκοντα που έχει αναλάβει».

Πάντως, η Ριβς υφίσταται μεγάλες πιέσεις ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου καθώς αναμένεται ότι θα αναγκαστεί να αθετήσει προεκλογικές δεσμεύσεις της και να αυξήσει κάποιους φόρους μετά τις προειδοποιήσεις για επίσημες προβλέψεις που πιθανόν να εμφανίζουν την οικονομία της χώρας σε χειρότερη κατάσταση από αυτό που θεωρούνταν.

Και υπενθυμίζεται πως από τότε που κέρδισε τις εκλογές πριν από 15 μήνες, ο Στάρμερ έχει ήδη χάσει κάποιους από τους υπουργούς του, κυρίως την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ που παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο ανεξάρτητος σύμβουλός του σε θέματα δεοντολογίας εξετάζουν τις νέες πληροφορίες που έλαβαν σχετικά με το συμφωνητικό ενοικίασης του σπιτιού της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην υπουργό.

Ο εκπρόσωπος είπε σε δημοσιογράφους ότι «προέκυψαν νέες πληροφορίες» αφού ελέγχθηκαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε και έστειλε ο σύζυγος της Ριβς, λίγες ώρες αφότου εκείνη ζήτησε γραπτώς συγγνώμη από τον Στάρμερ για το «ακούσιο λάθος» της που δεν αιτήθηκε ειδική άδεια για να νοικιάσει το σπίτι της στο Λονδίνο. «Πλέον έχουν περάσει (σ.σ. οι πληροφορίες) στον πρωθυπουργό και τον ανεξάρτητο σύμβουλό του. Θα ήταν ανάρμοστο να το σχολιάσω περαιτέρω», είπε ο εκπρόσωπος.

Με πληροφορίες από Guardian

