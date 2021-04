Η βασίλισσα Ελισάβετ εκτέλεσε τα πρώτα δημόσια καθήκοντά της, μετά την κηδεία του συζύγου της πρίγκιπα Φιλίππου, σε επαφές που είχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, με ξένους διπλωμάτες.

Στις φωτογραφίες που είδαν το «φως» της δημοσιότητας, η 95χρονη Ελισάβετ, χαμογελαστή, επικοινωνεί με τους νέους πρεσβευτές της Λετονίας και της Ακτής Ελεφαντοστού.

Today The Queen held Audiences with incoming Ambassadors via video link from Windsor Castle to Buckingham Palace.

🇱🇻Her Excellency Mrs Ivita Burmistre, Ambassador from the Republic of Latvia.

🇨🇮Her Excellency Mrs Sara Affoue Amani, Ambassador from the Republic of Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/LIjQWwacLp