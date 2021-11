Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της έκρηξης σε αυτοκίνητο στο Λίβερπουλ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε από έκρηξη αυτοκινήτου έξω από το Γυναικολογικό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ στη βόρεια Αγγλία, ανέφεραν οι αρχές.

Η αστυνομία του Μερσεϊσάιντ πρόσθεσε πως την έρευνα έχουν αναλάβει αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Επιπλέον ανέφερε, σε σχετική ανακοίνωση, ότι το αυτοκίνητο φαίνεται πως ήταν ένα ταξί το οποίο είχε σταματήσει στο νοσοκομείο λίγο πριν από την έκρηξη.

