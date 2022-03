Βρετανία: Διαρροή αερίου στο Ολυμπιακό Πάρκο του Λονδίνου

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών εκλήθη στο Ολυμπιακό Πάρκο, «Βασίλισσα Ελισάβετ» του Λονδίνου, για την αντιμετώπιση πολλών περιστατικών με αναπνευστικές δυσκολίες.

Όπως ανακοίνωσε το Ολυμπιακό Πάρκο, υπήρξε περιστατικό με διαρροή αερίου στο Υδάτινο Κέντρο.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πάρκο, είπε ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:00 τοπική ώρα και η περιοχή άμεσα αποκλείστηκε και εκκενώθηκε.

We are responding to an incident at Queen Elizabeth Olympic Park and have a number of resources on scene. More updates to follow. Please only call 999 for genuine medical emergencies and use 111 online for any other urgent medical needs. pic.twitter.com/JW5cYEn23G