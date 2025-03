«Τέλος η σούπα στον Βαν Γκογκ»: Οι ακτιβιστές της Just stop Oil σταματούν τις διαμαρτυρίες στους δρόμους

Η ακτιβιστική ομάδα για την προστασία του περιβάλλοντος Just Stop Oil ανακοίνωσε ότι, μετά από τρία χρόνια διαδηλώσεων που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και έστειλαν ορισμένα μέλη της στη φυλακή, θα σταματήσει τις δημόσιες πράξεις διαμαρτυρίας.

Η Χάνα Χαντ, η οποία με την ομιλία της την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2022 σηματοδότησε την έναρξη της εκστρατείας, έκανε την ανακοίνωση έξω από την Downing Street στο Λονδίνο την Πέμπτη, 27 Μαρτίου.

«Το αίτημα της Just Stop Oil να σταματήσει η παραγωγή νέου πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι πλέον κυβερνητική πολιτική, καθιστώντας μας μια από τις πιο επιτυχημένες εκστρατείες αντίστασης των πολιτών στην πρόσφατη ιστορία. Κάναμε την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων πρωτοσέλιδη είδηση και κρατήσαμε πάνω από 4,4 δισ. βαρέλια πετρελαίου στο έδαφος, ενώ τα δικαστήρια έκριναν παράνομα το νέο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αλλά ήρθε η ώρα να αλλάξουμε. Οδεύουμε προς αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 2 βαθμούς Κελσίου την επόμενη δεκαετία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δισεκατομμύρια άνθρωποι και να ξεκινήσουν μαζικές εμφύλιες αναταραχές και κοινωνική κατάρρευση. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε εταιρείες και δισεκατομμυριούχους να αγοράζουν πολιτική εξουσία και να τη χρησιμοποιούν για να επιτεθούν στους αδύναμους και στους ευάλωτους».

Η Χαντ δήλωσε ότι η ομάδα δημιουργεί μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πραγματικότητας, αλλά ότι «τίποτα λιγότερο από μια επανάσταση δεν πρόκειται να μας προστατεύσει από τις επερχόμενες καταιγίδες».

