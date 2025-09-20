Βρετανία: 14 χρόνια φυλάκιση στο «αρπακτικό του Snapchat» για τον βιασμό 12χρονης

Ο 22χρονος Στιούαρτ Λάθαμ καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού και την εκμετάλλευση δεκάδων άλλων ανηλίκων, σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες διαδικτυακής κακοποίησης παιδιών που έχουν διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Λάθαμ παραδέχτηκε 49 κατηγορίες που σχετίζονται με τουλάχιστον 41 θύματα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν περισσότερα από 4.000 φωτογραφικά και βιντεοληπτικά αρχεία στις συσκευές του. Πάνω από 1.000 κατατάχθηκαν στην κατηγορία Α, την πιο σοβαρή, που περιλαμβάνει σαδιστικές μορφές κακοποίησης ή και δραστηριότητες με ζώα. Η αστυνομία του Μάντσεστερ εκτιμά ότι ο δράστης είχε προσεγγίσει εκατοντάδες κορίτσια, κυρίως ηλικίας 11 έως 13 ετών, σε διάστημα μόλις ενός έτους.

Ο επιθεωρητής Σάιμον Φρανς, με πολυετή εμπειρία στις υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων, χαρακτήρισε τον Λάθαμ «έναν από τους πιο επικίνδυνους δράστες» που έχει συναντήσει. «Πιθανότατα εκατοντάδες κορίτσια εκμεταλλεύτηκαν από τον κατηγορούμενο», δήλωσε.

Η μέθοδος στο διαδίκτυο

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι ο Λάθαμ παρουσιαζόταν ως 14χρονος με το ψευδώνυμο «Τζος». Έστελνε εκατοντάδες μηνύματα μέσω Snapchat και άλλων πλατφορμών, στοχεύοντας σε ανήλικα κορίτσια. Η συζήτηση κατέληγε γρήγορα σε αιτήματα για φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόσφερε χρήματα.

Όταν τα θύματα αρνούνταν να στείλουν επιπλέον υλικό, εκείνος τα απειλούσε ότι θα δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες που είχε ήδη στην κατοχή του. Σε ένα μήνυμα μάλιστα έγραψε: «Θα τις διαρρεύσω στους φίλους ή την οικογένειά σου».

Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις αφορούσε τη σχέση που ανέπτυξε με 12χρονη. Το κορίτσι είχε δηλώσει αρχικά ότι ήταν 14, πιστεύοντας ότι ο Λάθαμ ήταν 15. Στην πραγματικότητα εκείνος ήταν 19. Ο κατηγορούμενος της αγόραζε σεξουαλικά βοηθήματα και ρούχα.

Οι καθηγητές στο σχολείο της αντιλήφθηκαν την κατάσταση και ενημέρωσαν την αστυνομία του Λανκασάιρ. Παρά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 2023, ο Λάθαμ συνέχισε τη σεξουαλική σχέση με την ανήλικη ενώ τελούσε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στο κινητό του βρέθηκαν αργότερα βίντεο που το αποδείκνυαν.

Κατά την ανάκριση, όταν τον ρώτησαν γιατί συνέχισε ενώ ήξερε ότι ήταν παράνομο, απάντησε: «Ήξερα ότι είχα ήδη μπελάδες και σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να βρεθώ σε χειρότερη θέση».

Οι μαρτυρίες και η ποινή

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι προσπάθησε να κανονίσει ακόμη και συνάντηση με το κορίτσι και μία φίλη της, την οποία επίσης κακοποίησε. Περιγράφηκε επίσης η περίπτωση ενός 11χρονου κοριτσιού που βρέθηκε συντετριμμένο και «να κλαίει στο δωμάτιό του» μετά την παρενόχληση.

Μητέρα άλλης ανήλικης κατέθεσε: «Όλη αυτή η δοκιμασία έμαθε στην κόρη μας πως το σώμα της είναι για όποιον θέλει να το εκμεταλλευτεί».

Ο δικαστής Φίλιπ Πάρι καταδίκασε τον Λάθαμ σε τουλάχιστον 14 χρόνια κάθειρξη, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικά επικίνδυνο» και «αρπακτικό δράστη χωρίς καμία ουσιαστική μεταμέλεια». «Αφήσατε πίσω σας συναισθηματικά ερείπια με τις πράξεις σας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος Νίκολας Κλαρκ υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε πέσει και ο ίδιος θύμα διαδικτυακής κακοποίησης πριν από δέκα χρόνια, κάτι που επηρέασε τη συμπεριφορά του. Πρόσθεσε ότι η συναισθηματική του ηλικία δεν απείχε πολύ από εκείνη των θυμάτων. Οι ισχυρισμοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τις οικογένειες στην αίθουσα.

Ο δικαστής απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά, σημειώνοντας ότι ο Λάθαμ «προσπάθησε να παρουσιαστεί αφελής για να μειώσει την ευθύνη του» και ότι «δυσκολεύτηκε να δείξει οποιαδήποτε ενσυναίσθηση».

Κάλεσμα για αυστηρότερα μέτρα

Η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες που έχει χειριστεί ποτέ. Ο επιθεωρητής Φρανς τόνισε ότι η διαδικτυακή εκμετάλλευση ανηλίκων δεν περιορίζεται στο «σκοτεινό διαδίκτυο», αλλά συμβαίνει και σε ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές.

«Είναι πραγματικά φρικτό», είπε. «Τέτοιας κλίμακας παραβατικότητα δεν έχω ξαναδεί». Κάλεσε τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης να εφαρμόσουν αυστηρότερους ελέγχους ηλικίας και τους γονείς να παρακολουθούν πιο στενά τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους.

Με πληροφορίες από Guardian

