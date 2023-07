Βραζιλία: 14 νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας - Είχε δοθεί εντολή εγκατάλειψης το 2010

Συνολικά 14 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας κοντά στο Ρεσίφε, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Η πυροσβεστική τερμάτισε τις έρευνες για επιζώντες αφού εντόπισε μια γυναίκα και δυο παιδιά νεκρούς αφότου το κτίριο μετατράπηκε σε σωρό από συντρίμμια, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Αν και είχε δοθεί εντολή η πολυκατοικία να εγκαταληφθεί το 2010, διότι υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει, οι ένοικοί της έκαναν κατάληψη στο κτίριο.

🔴 BRAZIL 🇧🇷| At least 3 residents killed and 15 trapped under the rubble after the collapse of a building in the Janga district, outskirts of the city of #Recife, State of Pernambuco (northeast). The heavy rains of last few days in the coastal city may have caused the accident. pic.twitter.com/DhDBNh6nfU