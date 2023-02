Βόρεια Κορέα: Νυχτερινή παρέλαση με περισσότερους πυραύλους ICBM από ποτέ- Και ίσως ένα «νέο όπλο»

Διεθνή εντύπωση έχουν προκαλέσει οι εικόνες με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας να επιδεικνύει ένα μεγάλο αριθμό πυρηνικών πυραύλων σε νυχτερινή παρέλαση.

Συγκεκριμένα, στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο ίδρυσης του στρατού της Βόρειας Κορέας έλαβε χώρα στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ στην Πιονγκγιάνγκ στις 8 Φεβρουαρίου.

Η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα παρουσίασε τις δυνατότητές στην παραγωγή πυραύλων κατά τη διάρκεια της εν λόγω νυχτερινής παρέλασης, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη. Όπως αναφέρεται έγινε επίδειξη περισσότερων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) από ποτέ και υπονοώντας ότι υπήρξε και ένα νέο όπλο. Οι πύραυλοι συνοδεύονταν από έναν μεγάλο όγκο πεζικάριων στρατιωτών.

North Korea's Kim Jong Un has overseen a major military parade showcasing a record number of nuclear and intercontinental ballistic missiles, state media reports.



