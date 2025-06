Βόρεια Ιρλανδία: Επεισόδια στο Μπαλιμίνα μετά τον φερόμενο βιασμό ανήλικης – Δύο έφηβοι έχουν κατηγορηθεί

Έντονη αναταραχή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Μπαλιμίνα της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο μιας καταγγελλόμενης σεξουαλικής επίθεσης. Η αστυνομία κάνει λόγο για ρίψεις αντικειμένων εναντίον αστυνομικών και φθορές σε ιδιωτικά ακίνητα, ενώ ζητήθηκε από πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής δύναμης, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Τουλάχιστον ένα περιπολικό υπέστη ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρθηκαν φθορές σε καταστήματα και οχήματα. Στα τοπικά μέσα δημοσιεύθηκαν εικόνες από άτομα με καλυμμένα πρόσωπα που εκτόξευαν κομμάτια μπετόν και άλλα βαριά αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Hundreds of people have turned up on a grey and wet evening to stand with the family of teenage girl who was sexually assaulted on Saturday evening in Ballymena. pic.twitter.com/fHUWlqykXv