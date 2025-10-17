ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βλαντίμιρ Πούτιν: Πώς θα πάει στη Βουδαπέστη με το ένταλμα σύλληψης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορείται για «εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ Facebook Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα / EPA
0

Παρόλο που ο ίδιος, στο πέρας της προηγούμενης συνάντησής τους στην Αλάσκα, είπε στα αγγλικά «την επόμενη φορά στη Μόσχα», η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει -σε περίπου δύο εβδομάδες- στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη.

Η επιλογή του τόπου διεξαγωγής προκάλεσε αμέσως ερωτήματα σχετικά με το πώς ο Πούτιν, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου, θα έφτανε στην Ουγγαρία.

Οι Moscow Times αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να φτάσει στη Βουδαπέστη εν μέσω εντάλματος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: θα πρέπει να πετάξει πάνω από τον εναέριο χώρο της συμμάχου του Λευκορωσίας και στη συνέχεια στην Πολωνία ή τη Σλοβακία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μια δυνητικά επικίνδυνη διαδρομή δεδομένων των τρεχουσών πολιτικών εντάσεων και της εγγύτητας και των δύο χωρών με την Ουκρανία.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Οι εναλλακτικές επιλογές

Η Ρουμανία είναι μια άλλη πιθανή επιλογή, αλλά είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Η διαδρομή πτήσης του Πούτιν παραμένει «ακόμη ασαφής», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Προς το παρόν, υπάρχει η βούληση των προέδρων να πραγματοποιήσουν μια τέτοια συνάντηση. Αλλά πρώτα, το θέμα θα εξεταστεί από τον Υπουργό Εξωτερικών Λαβρόφ και τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο» δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δύο μήνες αφότου η σύνοδός τους στην Αλάσκα απέτυχε να σπάσει το διπλωματικό αδιέξοδο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει εκφράσει αυξανόμενη απογοήτευση για τον Πούτιν και έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αυξημένης στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο από τότε.

Αυτό που αξίζει να διευκρινιστεί είναι ότι η Ουγγαρία έχει ανακοινώσει την αποχώρησή της από το ΔΠΔ, αλλά θεωρητικά εξακολουθεί να είναι μέλος μέχρι τον Ιούνιο του 2026, γεγονός που «μεταφράζεται» ότι δεν μπορεί να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μάλιστα, η Μογγολία, μέλος του ΔΠΔ, απέφυγε να συλλάβει τον Πούτιν όταν επισκέφθηκε τη χώρα το 2024. Η χώρα δήλωσε ότι η αποτυχία της να συλλάβει τον Ρώσο ηγέτη οφειλόταν σε «θέση ενεργειακής εξάρτησης» από τη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του θα διασφαλίσει ότι ο Πούτιν θα μπορεί να εισέλθει και να «διεξάγει επιτυχημένες συνομιλίες» με τις ΗΠΑ παρά το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ.

Με πληροφορίες από Moscow Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος της Ευρώπης: Ο Πούτιν, η Κίνα και η επιστροφή της απειλής

Διεθνή / Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος της Ευρώπης: Ο Πούτιν, η Κίνα και η επιστροφή της απειλής

Η Ευρώπη εισέρχεται σε νέα εποχή ανασφάλειας, καθώς η Ρωσία εξαπολύει έναν υβριδικό πόλεμο εκφοβισμού, δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεων - Οι ΗΠΑ κρατούν αποστάσεις, η Κίνα ενισχύει τη ρωσική επιρροή και η ήπειρος καλείται να προστατευτεί μόνη της
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και υποθέσεις καρκίνου

Διεθνή / Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διεκδικούν τη Johnson & Johnson, υποστηρίζοντας ότι τα μωρομάντηλα με ταλκ περιείχαν αμίαντο, προκαλώντας καρκίνο και μεσοθηλίωμα
LIFO NEWSROOM
Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Διεθνή / Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Δεν μπορούσα να αντισταθώ – ήταν τόσο διασκεδαστικό να το παίξω. Αγαπώ πραγματικά τον Sam· είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια, και είναι απίστευτο να τον βλέπω να εξελίσσεται σε έναν καλλιτέχνη παγκόσμιας κλάσης» δήλωσε ο Έλτον Τζον
LIFO NEWSROOM
Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Διεθνή / Εκλογές Νέας Υόρκης: Σφοδρή σύγκρουση Μαμντάνι - Κουόμο στο πρώτο debate

Σφοδρή αντιπαράθεση στην πρώτη τηλεμαχία για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ο Ζοχράν Μαντάνι επιτίθεται στον Άντριου Κουόμο για διαφθορά και έλλειψη ενσυναίσθησης, ενώ η σύγκρουση για το Ισραήλ-Χαμάς προκαλεί έντονες αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
 
 