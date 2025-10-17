ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ - Βλαντίμιρ Πούτιν: Γιατί θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη

Ο Βίκτορ Όρμπαν ρισκάρει με τη συνάντηση Τραμπ και του Πούτιν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ Facebook Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν / SPUTNIK POOL
0

Ως «καλή και παραγωγική» χαρακτήρισε τη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να ορίζουν ως επόμενο σημείο συνάντησής του τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Πούτιν σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον Φεβρουάριο του 2022, δηλαδή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο τόπος συνάντησης, που επέλεξαν οι δύο πρόεδροι δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαίος σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε την Παρασκευή ότι θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν αργότερα, σήμερα, καθώς η Βουδαπέστη αρχίζει τις προετοιμασίες για τη φιλοξενία μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Διεθνείς αναλυτές αναφέρουν πως τόσο ο ρόλος της Ουγγαρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, που δεν έχει δεχθεί να στηρίξει άμεσα το Κίεβο διατηρώντας τη «φιλορωσική της στάση», όσο και οι προσωπικές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ και τον Πούτιν αντίστοιχα, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στο να επιλεγεί η Βουδαπέστη ως η πόλη συνάντησης ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις.

Τραμπ - Πούτιν: Ο ρόλος του καθενός στη συνάντηση

Σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν θα λάβει χώρα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο Όρμπαν, με την πρότασή του, μπαίνει ξανά στο επίκεντρο της Ένωσης, λόγω της «κόντρα» στάσης του στην Ευρώπη.

Για την Ευρώπη, η προοπτική είναι πολιτικά ευαίσθητη. Ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα διαφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη φιλοουκρανική στάση της και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με τις Βρυξέλλες και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ταυτόχρονα, μια επιτυχημένη σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα του Όρμπαν ως πολιτικού ικανό να γεφυρώσει την Ανατολή και τη Δύση, ενώ θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ μια πλατφόρμα για να αναζωογονήσει τα διαπιστευτήριά του στην εξωτερική.

Ως προς τον ρόλο, που επιτελεί ο καθένας, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Βίκτορ Όρμπαν: Θέτει την Ουγγαρία ως μεσολαβητή ειρήνης, επιδιώκοντας πολιτικό κύρος και πιθανά οικονομικά οφέλη από την αποκλιμάκωση των εντάσεων.
  • Βλαντίμιρ Πούτιν: Κερδίζει ένα διπλωματικό άνοιγμα για να προβάλλει τη βούληση για διάλογο εν μέσω των συνεχιζόμενων κυρώσεων και του αδιεξόδου στο πεδίο της μάχης.
  • Ντόναλντ Τραμπ: Χρησιμοποιεί τις συνομιλίες για να επιδείξει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμια ζητήματα ενόψει των αμερικανικών εκλογών.
  • Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ: Αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ανησυχία καθώς ένα κράτος μέλος φιλοξενεί διαπραγματεύσεις εκτός των επίσημων δυτικών πλαισίων

Με πληροφορίες από Reuters 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενισχύει στρατό, πολιτοφυλακή - Οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική

Διεθνή / Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ενισχύει στρατό, οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα ενισχύει στρατεύματα και πολιτοφυλακή, ενώ οι ΗΠΑ μεταφέρουν προηγμένα όπλα και ειδικές δυνάμεις στην Καραϊβική, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
Ο συνιδρυτής του Reddit λέει ότι το διαδίκτυο είναι πλέον «νεκρό» καθώς τα bots ξεπερνούν τους ανθρώπους

Διεθνή / Ο συνιδρυτής του Reddit λέει ότι το διαδίκτυο είναι πλέον «νεκρό» καθώς τα bots ξεπερνούν τους ανθρώπους

Ο Οχανιάν υποστήριξε ότι η επόμενη γενιά των social media θα πρέπει να είναι «επαληθεύσιμα ανθρώπινη», βασισμένη σε «ζωντανό περιεχόμενο και αποδείξεις ζωής»
LIFO NEWSROOM
«Ζητούμε συγγνώμη» από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Η Εκκλησία της Νορβηγίας παραδέχεται δεκαετίες διακρίσεων

Διεθνή / «Ζητάμε συγγνώμη» από τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: Η Εκκλησία της Νορβηγίας παραδέχεται δεκαετίες διακρίσεων

Η Εκκλησία της Νορβηγίας προχώρησε σε ιστορική συγγνώμη προς την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για δεκαετίες διακρίσεων - Ο επίσκοπος Όλαφ Φίκσε Τβέιτ αναγνώρισε ότι η Εκκλησία «προκάλεσε πόνο και ντροπή» και δεσμεύτηκε σε μια νέα εποχή αποδοχής και ενσωμάτωσης
LIFO NEWSROOM
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τζον Μπόλτον: Επιτίθεται στον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας» και «εκφοβισμό επικριτών»

Διεθνή / Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τζον Μπόλτον: Επιτίθεται στον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας» και «εκφοβισμό επικριτών»

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται για παράνομη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών - Ο ίδιος κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη και «εκφοβισμό των επικριτών του προέδρου»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ κάλεσε δεξιούς influencers για να «συζητήσουν» την Antifa - Η λίστα με τους εκλεκτούς 11

Διεθνή / Ο Τραμπ κάλεσε δεξιούς influencers για να «συζητήσουν» την Antifa - Η λίστα με τους εκλεκτούς 11

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε «στρογγυλή τράπεζα» για την Antifa με δεξιούς influencers, προκαλώντας αντιδράσεις για την προπαγανδιστική φύση της συνάντησης και τις πολιτικές της στοχεύσεις
LIFO NEWSROOM
Ξεκινά η δίκη για το έγκλημα που πάγωσε τη Γαλλία: 27χρονη βίασε, βασάνισε και σκότωσε τη 12χρονη Λόλα

Διεθνή / Ξεκινά η δίκη για το έγκλημα που «πάγωσε» τη Γαλλία: 27χρονη βίασε, βασάνισε και σκότωσε τη 12χρονη Λόλα

Η δίκη για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ συγκλονίζει τη Γαλλία - Η 27χρονη Νταμπιά Μπενκιρέν κατηγορείται για βασανισμό, βιασμό και δολοφονία ανηλίκου, σε μια υπόθεση που προκάλεσε πολιτική θύελλα
LIFO NEWSROOM
 
 